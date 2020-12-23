За останні десятиліття вчені зробили багато цікавих відкриттів про стосунки. Ця інформація допоможе парам побудувати міцні та тривалі романтичні відносини.

Колишній може бути психопатом, якщо хоче залишитися друзями

Науковці з Оклендського університету в Мічигані виявили, що люди з нарцисизмом, макіавеллізмом та психопатією часто тримають своїх колишніх в полі зору задля корисливих цілей.

Цікаво "Поцілунок смерті" для стосунків: 7 науково доведених фактів, які передбачають розлучення

Причинами підтримання зв'язку може бути – необхідність контролю колишнього партнера, прагнення до постійного сексуального доступу, фінансова допомога. Зазначають, що особливо такі дії стосуються чоловіків.

Пари, які розділяють домашні обов’язки, живуть краще

Дослідники виявили, що пари, які розподіляли домашні обов’язки, були більш задоволеними своїми стосунками, аніж ті, в яких справами займався хтось один.



Розділяти домашні обов'язки / Фото Freepik

Для чоловіків розлучення може бути потенційно смертельним

Розведені та неодружені чоловіки мають вищий рівень смертності, а також схильні до зловживання психоактивними речовинами й до депресії, ніж одружені чоловіки. Про це повідомили науковці, опираючись на дослідження.

Найкращий вік для одруження

Ризик розлучень знижується, коли люди одружуються у проміжку між підлітковим віком та 30 роками. Потім він знову починає зростати. Тобто якщо ви одружитеся після 32, шанси розлучитися збільшаться на 5%.

Проте рівень розлучень знижується частково ще й тому, що мілленіали рідше одружуються. Важко розлучитися, коли ти навіть не одружився.



Весілля / Фото Bulgari Hotel​

Чоловічі одностатеві пари залишаються разом довше, ніж гетеросексуальні

У 2018 році дослідження Інституту Вільямса при Юридичній школі UCLA, яке було присвячене вивченню одностатевих і гетеросексуальних пар протягом 12 років, показало, що в одностатевих чоловічих парах найменше шансів розлучитися.

Важливо Що заважає побудувати стосунки: 5 причин самотності

Наприклад, 29,3% пар "жінка – жінка", які брали участь в дослідженні, розлучалися. Це у 2 рази частіше, ніж у пар "чоловік – чоловік" (14,5%). У гетеросексуальних пар відсоток розлучень становив 18,6%.