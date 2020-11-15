Розрив стосунків переважно відбувається не дуже приємно, навіть якщо вдалося розійтися мирно. Проте їх завершення зовсім не означає, що у одного з партнерів не залишилося почуттів.

Щоб правильно розв'язати таку ситуацію, потрібно точно розуміти, що саме колишній партнер відчуває. Видання Cosmo з'ясувало на що варто звернути увагу.

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► Колишній намагається не втратити контакт

Це не обов'язково може бути явний прояв почуттів. Може коментар у соціальних мережах, реальна пропозиція допомоги або просто смішна картинка з котом. Певними діями він нагадує про себе.

► Виклик певної реакції

Будь-яка реакція – це емоції, які свідчать про небайдужість. Насправді "розлюбив" – це, якщо ви в одній кімнаті, а на душі у нього штиль.

► Продовжує виправдовувати ваш розрив

Або шукати причину. Це зовсім не означає, що за цим йде аналіз, висновки й найкраща версія себе. Просто йому подобається копирсатися в теплих спогадах і триматися за те, що колись було реальністю.

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► Ділиться важливими планами

Мова не про поїхати у відпустку, сходити на новий фільм або відвідати концерт. Він вирішив звільнитися або змінити квартиру, а може завести собаку? Мова про події, які значно вплинуть на його життя і внутрішній стан.