Опубліковані наукові дослідження довели, що у батьків є улюбленці серед дітей. Мами більше тягнуться до доньок, а тати – до синів.

Відповідно до отриманих наукових даних батьки не люблять всіх своїх дітей однаково. Про такі висновки повідомили у журналі Consumer Psychology.

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Під час дослідження батькам поставили одне питання: кому з дітей вони дадуть гроші, якщо потрібно буде вибрати тільки одну дитину. Мами вважали, що донькам, а тати – синам.

Експеримент проводилися 4 рази в США та Індії. Такий вибір країн був для того, щоб враховувати релігійні та культурні відмінності націй.



Улюбленці батьків / Фото BW Education​

Ще в одному експерименті учасникам було надано лотерейний білет на розіграш шкільного приладдя й батькам потрібно було вибрати шкільний рюкзак для хлопчика або для дівчинки. Статистика показала, що матері вибирали білет з рюкзаком для дівчинки в 75% випадків, тоді як тати – для хлопчика у 87% випадків.

Незалежно від культури чи національної приналежності респондентів, результати були практично однакові. Переваги ґрунтуються на тому, що батьки, більше ідентифікують себе з дітьми своєї статі.

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Варто зазначити, попри те, що поведінка учасників явно демонструвала, що вони мають улюбленців, в усному інтерв'ю понад 90% з них заявили, що не роблять різниці між своїми дітьми.