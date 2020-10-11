Британець, який багато років тому переїхав в Люксембург, ще тоді придбав дітям роман про Гаррі Поттера. А вже у 2020 році, продавши цей рідкісний екземпляр, він зможе оплатити навчання доньки.

Чоловік, який побажав залишитися анонімним, після переїзду в Люксембург шукав книгу, за якою його діти могли б вивчати англійську. Вибір припав на" Гаррі Поттера". Про це повідомили в аукціонному будинку Hansons.

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Як виявилося, це книга з першого видання роману, випущене тиражем в 500 екземплярів. Приблизна оцінка вартості книги — 20 − 30 тисяч фунтів. При цьому ціна може вирости до 50 тисяч фунтів через гарний стан книги.

"Справжні перші видання — велика рідкість. Тут було надруковано 500 примірників, 300 з них відправили до шкіл та бібліотек. Це супер рідкість, бо це одна з 200 книг. Це справжній "святий Грааль" для колекціонерів", — повідомив книжковий експерт аукціонного дому Джим Спенсер.



Джим Спенсер з колекційним виданням / Фото Hansons​

Аукціон відбудеться 13 жовтня 2020 року, а отримані гроші чоловік планує направити на погашення кредиту, взятого на навчання дочки. Цікаво, що у такий спосіб він поліпшить свою кредитну історію, що допоможе його дочці взяти іпотеку на свій будинок.