Навчання вдома, а не в школі не захищає дитину від булінгу з боку однолітків. Дистанційна освіта також може спровокувати цькування.

Наприклад, увімкнені вебкамери під час уроку дозволяють зрозуміти, що не всі живуть в однакових умовах. Про це повідомило видання Huffpost.

Важливо Що робити, якщо вашу дитину цькують інші дітлахи: поради батькам

Ознаки того, що дитина страждає від булінгу

► Змінився час використання смартфона

Якщо помітили, що дитина проводить з ґаджетом більше чи менше часу, ніж зазвичай – це може бути однією з ознак знущань.

Наприклад, дитина може проводити у мережі дуже багато часу, щоб відстежувати, що публікує залякувальник та як реагують однолітки. Або навпаки, перестати використовувати гаджет, щоб уникнути знущань.

► Дитина більш роздратована або замкнута після використання смартфонів

Епізодична зміна настрою не є незвичною, особливо для підлітків. Але якщо вони відбуваються після того, як дитина провела час у мережі, може свідчити про якісь проблеми.

Дитина може проявляти гнів, смуток, розчарування, занепокоєння або удавати щастя, щоб приховати свої негаразди.

► Дитина стає більш обережною під час використання ґаджета

Це може проявлятися у тому, що дитина виходить з кімнати, щоб скористатися телефоном, вимикає вкладки, коли ви проходите повз або уникає розмов про те, що робить на комп’ютері.

► Дитина згадує, що має проблеми

Якщо ваша дитина відкриється вам, вона може не називати свої проблеми "кіберзнущанням" чи "булінгом". Натомість зазначити, що має справу з однолітками, тролінгом або якоюсь драмою.

До теми Що робити вчителю, якщо учень зіткнувся з онлайн-булінгом чи секстингом в інтернеті

► Змінились повсякденні звички

Проблеми з однолітками можуть призвести до проблем з фізичним та емоційним самопочуттям. Наприклад, дитина може відчувати страх або тривогу, почуття відчуженості, проблеми зі сном, низьку самооцінку.

Також можуть бути зміни в харчових звичках, болі у голові та животі, підвищена дратівливість.