Дитина страждає від кібербулінгу: 5 важливих ознак для батьків
Навчання вдома, а не в школі не захищає дитину від булінгу з боку однолітків. Дистанційна освіта також може спровокувати цькування.
Наприклад, увімкнені вебкамери під час уроку дозволяють зрозуміти, що не всі живуть в однакових умовах. Про це повідомило видання Huffpost.
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Ознаки того, що дитина страждає від булінгу
► Змінився час використання смартфона
Якщо помітили, що дитина проводить з ґаджетом більше чи менше часу, ніж зазвичай – це може бути однією з ознак знущань.
Наприклад, дитина може проводити у мережі дуже багато часу, щоб відстежувати, що публікує залякувальник та як реагують однолітки. Або навпаки, перестати використовувати гаджет, щоб уникнути знущань.
► Дитина більш роздратована або замкнута після використання смартфонів
Епізодична зміна настрою не є незвичною, особливо для підлітків. Але якщо вони відбуваються після того, як дитина провела час у мережі, може свідчити про якісь проблеми.
Дитина може проявляти гнів, смуток, розчарування, занепокоєння або удавати щастя, щоб приховати свої негаразди.
► Дитина стає більш обережною під час використання ґаджета
Це може проявлятися у тому, що дитина виходить з кімнати, щоб скористатися телефоном, вимикає вкладки, коли ви проходите повз або уникає розмов про те, що робить на комп’ютері.
► Дитина згадує, що має проблеми
Якщо ваша дитина відкриється вам, вона може не називати свої проблеми "кіберзнущанням" чи "булінгом". Натомість зазначити, що має справу з однолітками, тролінгом або якоюсь драмою.
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► Змінились повсякденні звички
Проблеми з однолітками можуть призвести до проблем з фізичним та емоційним самопочуттям. Наприклад, дитина може відчувати страх або тривогу, почуття відчуженості, проблеми зі сном, низьку самооцінку.
Також можуть бути зміни в харчових звичках, болі у голові та животі, підвищена дратівливість.