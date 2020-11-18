Кенні Деусс – це тато з Бельгії, який має 2-річний стаж. Чоловік завдяки кумедними та іронічним фото показує ситуації, коли батькове виховання і ставлення до дитини залишає бажати кращого.

Чоловік та його кохана дружина постійно ставилися з гумором до своїх стосунків. Цей підхід вони застосували й у вихованні доньки. Про це повідомило видання Bored Panda.

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Жарти Кенні почав придумувати, коли подружжя стало по черзі наглядати за дитиною. Чоловік залишався один з донькою, а його дружина часто дзвонила, цікавлячись, чи все у них гаразд. Після десятка дзвінків на день батько вирішив дати таку відповідь, щоб не залишалося жодних питань.

Завдяки фотоапарату і Photoshop, чоловік показав, чим займається їх донька. Своїми кадрами він шокував дружину.

Після отримання фото моїй дружині потрібен був час, щоб усвідомити, що насправді відбувається. Зрозумівши все, вона та її колеги стали з нетерпінням чекати нових фото,

– розповів Кенні Деусс.

Тато зазначив, що донька спокійна та щаслива дитина. Вона завжди посміхається, намагається розсмішити всіх навколо.

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"Кенні – чудовий тато. Він дуже любить нашу доньку, у всьому допомагає мені. Без жодних зусиль готує їй, прибирає за нею, навчає. Бачу, що всі турботи для нього – велике задоволення", – додала дружина Кенні Деусса.

Дивіться фото, які робив батько у фоторедакторі: