У Тернополі померла 29-річна породілля із Замбії. Новонароджену дитину медикам вдалось врятувати, відтак батько дівчинки та її родичі приїхали із Африки, щоб забрати немовля.

Як повідомляє місцеве видання "Тернопіль", трагедія сталась 26 серпня в одній із клінік. Громадянка Замбії поступила до шпиталю на останніх місяцях вагітності. Пологи в іноземки розпочались передчасно, а лікарі змушені були робити кесарів розтин. Вже на 9 день після операції породілля померла через поліорганнну недостатність. Окрім цього, в жінки виявили коронавірус.

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Водночас тернопільським лікарям вдалось врятувати новонароджену дівчинку. Недоношене немовля упродовж місяця перебувало під наглядом медиків, які стежили за станом її здоров'я.

Українцям також вдалось віднайти біологічного батька дитини. Іноземець днями прилетів із Замбії разом зі своїми родичами та одразу ж забрав із клініки маленьку донечку. За даними місцевих ЗМІ, чоловік не стримував сліз, коли вперше взяв дівчинку на руки та зізнався, що найближчим часом планує покинути Україну разом із немовлям. Фото зустрічі іноземця з дитиною встигли розчулити мережу.



Іноземець забрав свою новонароджену доньку з клініки / Фото Тернопіль