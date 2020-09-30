Українці часто називають дітей іменами, враховуючи церковний календар. Здавна вважається, що тоді малюк матиме янгола-охоронця. І хоч ці традиції у сучасному суспільстві не мають такого великого впливу, як в давнину, пропонуємо ознайомитись зі списком імен для хлопчиків та дівчаток на жовтень 2020 року.

24 канал підібрав імена для новонароджених діток на кожний день.

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Імена для дітей на жовтень 2020 року

1 жовтня. У цей день хлопчиків можна назвати Олексій, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, ​​Сергій. А от дівчаткам пасуватимуть імена Аріна, Єфросинія, Ірина та Софія.

2 жовтня. Іменини в цей день відзначають Олексій, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Трохим, Федір, а також Марія.

3 жовтня. Хлопчика можна назвати Олександром, Василем, Іваном, Михайлом, Олегом, Остапом, Теодором, Федором. А от дівчинці підійде ім'я Тетяна.

4 жовтня. Цього дня іменини відзначають Олександр, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Петро, ​​Ян.

5 жовтня. Імена для хлопчика – Олександр, Веніамін, Кузьма, Макар, Микола, Петро, ​​а для дівчинки – Парасковія.

6 жовтня. Іменини в цей день святкують Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса.

7 жовтня. Назвати хлопчика можна Андрієм, Антоном, Василем, Віталієм, Владиславом, Давидом, Павлом, Сергієм, Степаном.

8 жовтня. У цей день іменини святкують Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Єфросинія.

9 жовтня. Хлопчиків можна назвати Олександром, Володимиром, Дмитром, Іваном, Миколою, Тихоном.

10 жовтня. Батьки можуть обрати ім'я Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро, ​​Федір, Килина.

11 жовтня. День ангела відзначають Олександр, Валентин, В'ячеслав, Георгій, Єгор, Веремій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Остап, Теодор, Федір, Анна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана.



Імена для дітей, які народились у жовтні / Фото Unsplash

12 жовтня варто назвати дитину Іваном або Яном.

13 жовтня. А от народжені в цей день діти зазвичай називаються Олександром, Олексієм, Василем, В'ячеславом, Григорієм, Леонідом, Матвієм, Михайлом, Петром, ​​Семеном, Олександрою.

14 жовтня. Імена для хлопчиків – Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, ​​Роман, Сава, Ян, а для дівчинки – Віра.

15 жовтня. Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, ​​Степан, Теодор, Федір, Яків, Олександра, Анна, Устина, Юстина святкують день ангела.

16 жовтня. Хлопчиків можна назвати: Антон, Денис, Іван, Павло, Петро, ​​Ян.

17 жовтня. Дитині варто вибрати одне з імен: Василь, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, ​​Степан, Тихон, Яків, Вероніка.

18 жовтня. День ангела відзначають Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Веремій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.

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19 жовтня рекомендують назвати дітей Іваном, Макаром, Фомою чи Яном.

20 жовтня. Імена для хлопчиків – Дем'ян, Йосип, Марк, Микола, Сергій, Юліан, для дівчинки – Пелагея.

21 жовтня. У цей день хлопчиків можна назвати Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, ​​Серафим, Ян. Водночас для дівчаток рекомендують імена Єлизавета, Марія, Надія, Пелагея, Таїсія, Тетяна.

22 жовтня. Для діток варто вибрати імена Костянтин, Максим, Петро, ​​Степан, Яків.

23 жовтня. Хлопчиків краще назвати Андрій, Антон, Василь, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Сергій, Симон, Степан, Фома, Яків.

24 жовтня. День ангела святкують Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіп, Зінаїда.

25 жовтня. В цей день вибір для батьків буде чималий: Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартін, Микола, Остап, Тарас, Ян, Домініка святкують день ангела.

26 жовтня можна обрати ім'я Антон, Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Яків, Злата.

27 жовтня. Імена для хлопчиків – Гнат, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро, ​​а для дівчаток – Парасковія.

28 жовтня. Афанасій, Денис, Дмитро, Юхим, Іван, Лук'ян, Семен, Ян відзначають день ангела.

29 жовтня. Іменини святкують Олексій, Георгій, Дементій, Євгеній, Єгор, Іван, Леонтій, Ян.

30 жовтня. Хлопчикам підійдуть імена Олександр, Андрій, Антон, Дем'ян, Йосип, Кузьма, Леонтій.

31 жовтня день ангела відзначають Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Юліан, Єлизавета, Єфросинія, Злата.

Та всім батькам варто пам'ятати, що ім'я дитини не вирішує, яким буде нащадок. Попереду у кожного – виховання і догляд за малюком, формування характеру, перші успіхи і невдачі. Тому наберіться терпіння та насолоджуйтесь батьківством.