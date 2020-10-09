Попереду вихідні, а осінню в дощову погоду не дуже вийде погуляти на вулиці. Тому пропонуємо цікаві ігри, в які можна бавитися з вашим малюком.

Список цікавих та розвиваючих ігор для дітей різного віку був опублікований на сайті телеканалу СТБ.

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Вгадай предмет

Хтось з батьків може загадати будь-який предмет, який є у кімнаті, а дитина має його вгадати. Давайте малечі підказки, але не забувайте, що дитина має думати і самостійно. Потім можна помінятися місцями, нехай малюк потренується загадувати і давати дорослому підказки.

Визначити на дотик

Дітям необхідно розвивати дотик так само, як і інші почуття та навички. До прикладу, візьміть коробку або кошик, та складіть туди кілька предметів: стаканчик, іграшку, цукерку, зубна щітку тощо.

Тоді надягніть на очі дитині пов’язку та давайте їй в руки по одному предмету, щоб вона вгадала його за допомогою тактильних відчуттів.

Зробіть телефон власноруч

Дуже цікавим для дитини може бути саморобний телефон. Його можна зробити за допомогою двох паперових стаканів і мотузки, протягнутої між ними. Можете його красиво прикрасити. Коли закінчите майструвати, розійдіться в різні кутки кімнати і поговоріть по телефону.



Саморобний телефон для дітей/ Фото uamodna

Покажи та вгадай емоцію

Роздрукуйте фото людей з різними емоціями, які розрізняє ваш малюк. Перед початком гри поговоріть про те, що відчувають люди на цих картинках. Складіть картинки разом та по черзі показуйте дитині. Вона повинна без слів показати емоцію, а ви — вгадати.

Придумайте кінець історії

Розвивайте в дитини когнітивні навички. Прочитайте частину історії та попросіть дитину подумати, що могло статися далі. Обговоріть варіанти, а потім дочитайте розповідь до кінця. Можливо, вам навіть вдасться вгадати якісь моменти.



Веселі історії чи навіть казки ви можете придумувати самі/ Фото dreamstime

У пошуках скарбів

Підготуйте приз-скарб, який буде нагородою у кінці гри. Зі стрічок, іграшок чи картинок зробіть сліди, за якими дитина шукатиме скарб. Або можете залишити по кімнаті записки, кожна з якої веде до наступної записки. Таке заняття вчить дітей дотримуватися інструкцій і досягати мети, в цьому випадку – знаходити скарб.

Крокодил

Ця гра подобається дорослим і дітям. Чим молодші учасники, тим простіші слова варто загадувати. Тут задіюється логіка, розвиваються артистичні здібності, міміка.

Скажіть одній дитині тварину чи річ, яку ви загадали, а вона має показати її за допомогою жестів. Той, хто першим вгадає, показуватиме наступним.

Будуємо шалаш

Будиночки в дитинстві будували, напевно, всі. Так, ви можете спорудити з дитиною будинок із табуреток, ковдр, подушок і коробок. В такій хатинці ви можете почитати книгу, придумати якісь історії, перекусити чи просто поговорити.



Побудуйте з дітьми будиночок з пледів/ Фото Pinterest

Як змінилося слово

Це кумедна гра, кінець якої непередбачуваний. Спочатку діти сідають чи стають в коло. Перший гравець придумує яке-небудь випадкове слово, наприклад, "олівець" і шепоче це слово на вухо другому гравцю, який сидить праворуч від нього.

Другий гравець повинен придумати інше слово, пов'язане з вихідним словом. У даному випадку це може бути слово "ручка". Другий гравець повинен прошепотіти це нове слово на вухо наступному гравцю, який сидить праворуч.

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Таким чином, усі діти придумують нові слова по черзі, доки ця черга не дійде до останнього гравця в колі. Наприкінці діти дуже здивуються, як змінилось вихідне слово.

Твістер

У "Твістер" люблять грати всі, адже ця гра розвиває фізичні здібності дитини та тренує розтяжку. Кожна дитина має стати рукою чи ногою на відповідний колір, яку назве ведучий. Грати можна до першого падіння.

Чому ігри важливі для дітей

Гра з дитиною – це не тільки задоволення та радість, гра ще закріплює навички, які вже отримала дитина. Крім того, за допомогою гри можна допомогти дитині адаптуватись до різноманіття людських відносин. Про те, що потрібно пам’ятати під час гри з дитиною, розповіла дитяча психологиня Світлана Ройз.

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