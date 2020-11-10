Під час першого побачення майже неможливо уникнути незручних пауз, разом з цим в когось може бути відчуття переживання та сором’язливість. Причиною цього є бажання справити гарне враження.

► Говорити не про фільми, а про подорожі

Англійський психолог Річард Вайзман провів дослідження. Виявилося, що менш як 9% пар захотіли провести ще одну зустріч, якщо на першому побаченні обговорювали фільми. Ті, хто говорили про подорожі, продовжували зустрічатися з показником у 18%. Повідомило видання Elle.

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Причина, напевно, в тому, що подорожі для людини пов'язані з безтурботним часом відпусток, ми пригадуємо їх з натхненням, тому стаємо більш привабливими.

► Неважливо про що говорити, а головне – як

Американські психологи Елі Фінкель і Пол Іствік повідомили, що секрет спілкування полягає в тому, щоб уникати крайнощів. Не намагатися домінувати, але і не бути пасивним.

Краще реагувати на відповіді тепло і з щирим інтересом. Це поєднання – прийняття іншого і ненав'язливе коригування теми – забезпечить легку розмову.



Реагувати тепло / Фото Harrisburg

► Бути відвертим

На першому побаченні багато хто соромиться або боїться розповідати про себе. І даремно. Психолог з Університету Стоні-Брук в Нью-Йорку Артур Арон, який вивчає механізм формування романтичних відносин, експериментально довів, що можна стрімко прискорити процес внутрішнього зближення при першій же зустрічі пари.

Арон склав довгий список питань, які учасники експерименту повинні були вголос зачитувати одне одному і по черзі на них відповідати, наприклад:

Хотів би ти стати відомим? В якій сфері?

Чи була у тебе якась давня мрія? Чому вона не здійснилася?

Яке твоє найбільше досягнення?

Твій найдорожчий або найстрашніший спогад?

Ефект "ігор у відвертість" виявився вражаючим: буквально за годину спілкування незнайомі люди починали відчувати себе спорідненими душами. Арон повідомив, що між ними виникав такий рівень довіри, якого звичайні пари не досягають за тижні, місяці, а то й роки.



Бути відвертим / Фото Business Insider

Звичайно, для реального життя це занадто, визнає Арон. Проте він рекомендує уникати надто банальних і тому нудних тем.

► Краще спірні теми, ніж нудні

Якщо контакт налагодити не вдається, наберіться духу і заведіть розмову хоч про аборти. Ден Аріелі, який є фахівцем з поведінкової економіки та автором кількох бестселерів, зазначив, що на першому побаченні люди зазвичай балансують, вирішуючи відразу 2 завдання. Їм хочеться і себе показати, і щось дізнатися про свого візаві так, щоб не зачепити.

Тому для підстраховки вибирають якісь безпечні теми для розмови, обходячи ризиковані, – а в результаті можуть здатися нудними.

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Аріелі провів експеримент. Він запропонував відвідувачам сайту знайомств повністю виключити з листування нейтральні теми на кшталт погоди, хобі, футбольного чемпіонату, роботи і почати заочне побачення з "нескромних" запитань, наприклад:

Скільки романів у тебе було?

Коли ти розлучився зі своїм останнім партнером?

Ти кому-небудь розбив серце?

Як ти ставишся до абортів?

У підсумку учасники зізналися, що листування для них виявилося дійсно захопливим.