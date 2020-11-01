Бабусі з дідусями полюбляють дарувати онукам багато іграшок та солодощів. Проте не усім батькам це подобається.

Мої батьки дарують дітям більше подарунків, ніж я. Про це повідомила Анжела Анагност-Репке виданню Motherly.

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Жінка розповіла, що її мама поборола рак, а тато вперше взяв на руки онука, коли йому було 77 років, а зараз йому 82.

Якщо мій тато хоче купити моєму 7-річному сину всі фігурки з "Зіркових воєн", а моя мама – всіх ляльок-русалок моїй доньці – я дозволю їм,

– заявила Анжела Анагност-Репке



Подарунки для онуків / Фото Mamamia​

"Пару свят тому, я не знала, чи моя мама буде жити. І я не можу знати, чи це не останнє Різдво мого татка. Тому я не зупиняю їх", – додала Анагност-Репке.

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Жінка порадила не скаржитися та не обурюватися на кількість іграшок від бабусі з дідуся. Як варіант, забавки можна чергувати, здавати в комісійні крамниці або на благодійність.