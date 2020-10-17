Найголовніше для сімейної фотосесії – це хороший настрій і щирі емоції! А осінь просто ідеально підходить для кольорових фотографій, які захочеться переглядати не один рік.

Яскраві кольори цієї пори року будуть гармонійно виглядати на ваших фотографіях. Як зробити сімейну фотосесію ідеальною – розповідає 24 канал.

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Як вибрати гардероб для осінньої фотосесії

Для того, щоб фото виглядало гармонійно, потрібно попіклуватись про гардероб усіх учасників фотосесії, зазначає Frost-photo. Відмінним варіантом буде обрати одяг, який перегукується між усіма членами родини. Схожі елементи можуть бути навіть в аксесуарах, наприклад, пледах іграшках чи шарфах.

Якщо фотосесія запланована на свіжому повітрі, рекомендуємо уникати білого одягу. Адже є висока ймовірність появи сонячних відблисків. Цікаво виглядають й контрастні фото, можна запропонувати кожному члену сім’ї вибрати свій власний колір.

А щоб не загубитися у цьому кольоровому різноманітті, потрібно вгадати із відтінком одягу для осінньої фотосесії. Найбільш виграшно виглядатимуть речі холодних відтінків зеленого і синього. Прихопіть із собою м’який шарф, теплий плед, фрукти або якісь аксесуари.

Ідеї для сімейної фотосесії на вулиці

Фото з осінніми листочками

Основна частина фотографій, зроблених в осінньому парку або лісі, рясніє величезною кількістю опалого листя. Проте, його можна не тільки підкидати, у листі можна сховатися! Такий варіант стане милим у рамках дитячої фотосесії.



Створіть для дітей особливу атмосферу / Фото Platon Yurich

Пікнік на природі

Сімейна фотосесія на природі в стилі "пікнік" сподобається і батькам, і підліткам, і дорослим дітям, і зовсім маленьким карапузам. Адже пікнік – це відпочинок для всієї родини, це свіже повітря, рухливі ігри, море веселощів і позитивних емоцій. І, звичайно ж, яскраві і живі фотографії від професійного фотографа.



Пікнік стане чудовою ідеєю для фотосесії/ Фото з сайту elat.spb.ru

Їзда на велосипеді, роликах

Восени особливо актуальними є активні види спорту. До того ж, це може круто та незвично виглядати в кадрі. Отож, беремо велосипеди, ролики, скейтборд, самокати для всіх членів сім'ї, і бігом в парк. Можна влаштувати ідеальну сімейне фотосесію та навіть ігрові естафети з членами сім'ї.



Не соромтеся обійматися та цілуватися на фото / Фото pricetrave

Прогулянка в парку, в лісі

Фотосесія на свіжому повітрі гарантовано додасть веселого настрою до сімейного альбому! Можна, навіть, організувати щосезонні виїзди на природу. Це стане милою сімейною традицією, а альбом щоразу наповнюватиметься яскравими фото.



Додайте до фото цікаві деталі / Фото pogliad.uа

Сім'я на дачі або в саду (збір врожаю)

Також можна додати цікавий одяг, наприклад чоботи, солом'яні капелюхи, сорочки в клітинку. Чимало позитивних кадрів. подарують фотографії із використанням фруктів і овочів. Для сімейної фотосесії восени можна накрити стіл, розмістивши на ньому щедрі дари природи – фрукти, овочі, квіти.



Ви навіть зможете перекусити корисними овочами / Фото vikawish-foto.blogspot.com

Ігри з тваринами, прогулянка з собакою

Але не забудьте про домашніх вихованців. Принаймні собака точно зрадіє можливості пробігти разом з вами і всієї вашою родиною по жовтим листям.т Звичайно, з тваринами трохи складніше, проте це буде дуже креативна і цікава фотосесія.



Фото дітей з домашніми тваринами виглядають дуже щиро / Фото pogliad.uа

Батьки або діти в рамці

Мальовничі декорації або яскравий реквізит у кадрі гарантують відмінний результат і передадуть осіннє диво на фото. Тому радимо вам використати рамку з картини для незабутніх кадрів. Це виглядає дуже ефектно та створює "живу картину".



Рамку тримати можуть батьки або діти / Фото frost-photo

Ігри на фото

Завдання сімейної фотографії – показати дружність сім'ї. Найкраще, якщо такі фото виконані в єдиному стилі або відображають спільне заняття. Наприклад, для домашньої фотосесії підійдуть різні ігри: як рухливі, так і пасивні (гра в шахи на лавці). Також в кадрі можна створити ефектне фото, граючи в м'яч або запускаючи повітряного змія.



Яскраві аксесуари чудово підійдуть для фото / Фото pogliad.uа

Осінній лук або double dressing

Сьогодні поняття double dressing є дуже трендовим, коли батьки й діти одягненні однаково. Наприклад, син та батько, або донька та матір, або навпаки, мама з сином чи тато з донькою. Тобто, це не означає, що однаково повинні бути одягнені абсолютно всі члени сім’ї.



Модним стало те, що батьки та діти вдягаються однаково / Фото pinterest.com

Осіннє ковбойське ранчо

Фотосесію можна зробити тематичною. Наприклад, організувати її в стилі вестерн на справжньому ковбойському ранчо! Адже дух села, ковбойський капелюх і коні – створюють неперевершену атмосферу.

Чудові знімки сестричок зробила Олена Умрихіна.



Дух вестерна відчувається у кожній світлині / Фото Олени Умрихіної



Ковбойський капелюх і кінь – гарна ідея для осінньої фотосесії / Фото Олени Умрихіної

Ідеї фотосесій на осінь у фотодобірці