Молодята Джессі й Одрі вирішили спробувати передати на власному весіллі те, що дійсно важливо у їх стосунках. Саме тому наречена мала не білу сукню, а блакитну.

На такий дизайн її надихнули діснеївські принцеси – Ельза та Попелюшка. Про це повідомило видання Imgur.

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Крім цього на весільну церемонію пара попросила жінок прийти у своїх старих весільних сукнях. Тим часом наречений з друзями одягнули зручні худі з принтом у вигляді смокінгу.

Квіти розкидали не дівчатка в пишних сукнях, а мами молодого подружжя.

Часто на пари тиснуть, аби вони влаштували "традиційне весілля". Навіть, якщо це не передає вашого життя,

– розповіли молодята Джессі й Одрі.

Пара полюбляє кіно та телебачення, тому влаштували для гостей снек-бар, як у кінотеатрі. Також були атракціони та комп’ютерні ігри для гостей будь-якого віку. А після церемонії пара з гостями влаштували карнавал.

Дивіться фото з весілля Джессі й Одрі: