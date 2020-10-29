Якщо у стосунках хлопець побоюється відповідати за когось ще, крім себе, – це може погано закінчиться для пари. У цьому разі не важливо наскільки довго тривають відносини.

Не будує спільні плани

Мова не про ті випадки, коли вже на другому побаченні хлопець розповідає, якою буде спальня малюка, де і як часто ви будете відпочивати й коли купите заміський будинок. Про це розповіло видання Cosmo.

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Якщо через, наприклад, пів року або рік відносин чоловік все ще не знає, як будувати з тобою спільне життя. Або відносини взагалі не змінилися відносно перших зустрічей – у вас мало шансів залишитися разом.

Не цікавиться життям партнера

Такий хлопець може хоч годинами слухати монологи коханої, але перебивати їх і ставити уточнювальні питання – навряд чи стане.



Не цікавиться життям партнерки / Фото A Man's Quest

Цілком ймовірно, що чоловік може запам'ятає все сказане. Проте буде використовувати цю інформацію, щоб уникнути помилок у відносинах або вибрати подарунок.

Відсутність ініціативи якомога краще пізнати свою партнерку свідчить про підсвідомий страх хлопця прив'язуватися. А все інше в цьому випадку не показник.

Приділяє мало часу та не ініціює зустрічі

Можна хоч 3 рази на день натякати коханому, що дуже сумуєш і хочеш частіше бувати разом. Проте чоловік буде шукати відмовки й посилатися на зайнятість чи втому. Або ж приїжджатиме додому настільки пізно, щоб у дівчини навіть бажання подивитися разом кіно не виникало.

Не говорить про вас, як про пару

Займенник "ми" ще ні про що не говорить. "Ми" може бути й дружнім. Тут про те, як він представляє дівчину друзям або колегами.



Хлопець не представляє колегам / Фото DailyO​

Буває так, що хлопець, перебуваючи у відносинах, приховує цей статус і називає себе холостяком. Причому він не обов'язково зраджує, але точно чогось побоюється. Або все-таки щось приховує.

Задовольняє тільки свої потреби

З одного боку – це може свідчити про егоїзм хлопця. З іншого – бути доказом, що він не готовий до серйозних стосунків і звик нести відповідальність тільки за себе.

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У будь-якому випадку, дівчині з таким чоловіком буде досить важко. Адже він не тільки буде забувати щось придбати, але і почне несподівано відлітати відпочивати без коханої.