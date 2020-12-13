Хлопчик, якого звати Алекс Бейкер, може в деталях відтворити на папері місця, які він відвідував. Для цього йому достатньо один раз поглянути на будівлю, щоб потім по пам'яті її намалювати.

Алексу Бейкеру 11 років й відомо, що в хлопчика аутизм. Про це повідомило видання Metro.

Цікаво Як це мати сина: мама 4 хлопчиків розповіла про свої неочікувані відкриття

На його малюнках можна побачити панораму Манхеттена в Нью-Йорку з високими хмарочосами, вид з повітря на будівлю парламенту та Біг-Бен в Лондоні. На таку роботу він може витратити від декількох годин до декількох днів свого часу. Усе залежить від складності.

У нього неймовірна пам’ять. Він годинами може малювати у своїй спальні. Це його пристрасть. Ми справді пишаємось ним,

– розповіла мама Лаура.

Хлопчик полюбляє малювати міста, де є багато старих будівель. Бувши в Лондоні всього кілька годин, він зміг в деталях намалювати карту метро.

"Я використовую книги для міст, які не відвідував або іноді складаю власні міські пейзажі. Я б дуже хотів одного разу відвідати Нью-Йорк, щоб я міг намалювати його, не дивлячись на книгу" – повідомив Алекс.

Читайте також Втратила пам'ять та двічі вийшла заміж: зворушлива історія закоханих – фото, відео

Дивіться малюнки Алекса Бейкера: