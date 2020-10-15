Усі батьки мріють, аби дитина розвивала свої таланти та була освідченою. Для цього потрібно правильно обирати гуртки, які буде малечу тільки вдосконалювати.

► Визначити здібності дитини

Батькам варто відвести дитину до психолога, який визначить її здібності на рівні психотипу. Вона може відмінно малювати, але бути гіперактивною, тому їй потрібно проявляти свої лідерські здібності саме в активних фізичних видах спорту. Про це психолог Олена Рихальська розповіла виданню tochka.net.

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► Дитина — це не ти

Не потрібно реалізувати свої нездійсненні мрії через дитину. Якщо ви колись не змогли танцювати або хотіли малювати, але не було художньої школи поблизу, то не потрібно віддавати в такі гуртки свою дитину.



Захоплення дітей / Фото Pinterest​

► Поважай свою дитину

Потрібно поважати думку дитини і прислуховуватися до неї. Що вона говорить про заняття, викладачів, дітей. Однак не давати повне право вибору, адже дитина ще не здатна приймати зважені рішення.

► Повинен бути стержень у батьків

Батьки повинні приймати останнє рішення, адже діти часто знаходяться під впливом. Наприклад, "подружка пішла на плавання і я піду". Крім того, якщо дитина одного разу прийшла і сказала, що не хоче більше ходити на секцію, то варто обов'язково дати останній шанс — місяць або два. У дітей буває поганий настрій. Також не варто забувати про адаптаційний період.

► Не розпиляти час і сили

Якщо батькам і дитині дуже хочеться ходити в кілька різних гуртків — будь ласка. Але важливо пам'ятати, що основні зусилля на щось одне, виходячи зі здібностей, а решта вже за бажанням і часу.

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► Дивитися на особистість викладача

Перед обранням гуртка, потрібно дивитися на особистість учителя. Від цього залежить 90%, чи буде дитині це цікаво.