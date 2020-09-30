Тисячі дітей в Україні очікують, коли в них з'явиться сім'я. І це сумно, адже так багато пар не можуть наважитись на всиновлення, боячись, що не впораються з обов'язками. Та у Голлівуді і Україні є чимало яскравих прикладів, коли зірки забрали із сиротинців малят, які стали частиною їхнього життя.

У День всиновлення журналісти 24 каналу підібрали чуттєві історії з життя знаменитостей, які надихають.

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Лілія Подкопаєва

В Україні яскравим прикладом матусі, яка всиновила дитину, є Лілія Подкопаєва. Колишня спортсменка не могла тривалий час завагітніти, тому з тодішнім чоловіком бізнесменом Тимофієм Нагорним наважилась на всиновлення. Із сиротинця подружжя забрало хлопчика Вадима, а вже за рік у них народилась біологічна донька Кароліна.

"Одного разу в донецькому дитячому будинку я побачила малюка, який своїми пальчиками зачепив мене. І це була любов з першого погляду. Складно розповідати про це, тому що кожна людина переживає по-своєму. Вадим дивився величезними очима, вчепився в мої пальці, і я знала, що нікуди без нього вже не піду. Знаєш, діти нас вибирають. Неважливо, ми біологічні батьки чи ні. Не знаю, як це відбувається. Справді, дивовижні, казкові, чарівні історії, що відбуваються в нашому житті", – розповідала Лілія Подкопаєва в інтерв'ю "Гордон".

І хоч стосунки зіркової пари не склались, Лілія Подкопаєва може назвати себе щасливою мамою, яка пишається своїми нащадками.



Лілія Подкопаєва з дітьми / Фото Facebook / @podkopayeva_official

Наразі колишня олімпійська чемпіонка вдруге заміжня. З Ігорем Дубінським вона виховує дітей від попередніх стосунків, а також спільну донечку, яка з'явилась на світ у вересні 2019 року. І хоч догляд за трьома дітьми – нелегка справа, однак Лілія Подкопаєва у захваті від цього.



Троє дітей Лілії Подкопаєвої / Фото Facebook / @podkopayeva_official

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Анджеліна Джолі і Бред Пітт

Знаменита красуня Анджеліна Джолі після зйомок у фільмі "Лара Крофт" повернулась до Камбоджі. Цей візит в рамках програми ООН був доленосним, адже тоді, у 2002 році, вона вперше усиновила дитину. Хлопчик Меддокс став для неї рідним, про що зіркова матуся залюбки розповідає пресі.

"У тому притулку було 14 сиріт, і Меддокс був найменшим. Він спав, я затрималася біля нього, і вихователька навіть не запитала мене, чи хочу я його потримати, а просто дала мені його потримати на руках. Він не прокинувся. Потім його купали. Він знову не прокинувся. Потім я знову тримала його на руках, і раптом він відкрив очі і подивився на мене проникливим поглядом. І усміхнувся. Я зрозуміла: це моя дитина, тому що його я зможу зробити щасливим. Йому було три місяці", – розповіла Анджеліна Джолі в інтерв'ю The Sun.



Анджеліна Джолі з сином Меддоксом / Фото Pinterest

Вже у шлюбі з Бредом Піттом актриса всиновила ще двох діток – Захару та Пакса. Окрім цього, Анджеліна Джолі народила і біологічних трьох дітей. Багатодітна сім'я багато років була прикладом, як знаменитості Голлівуду можуть поєднувати роботу і батьківство.

"Я пам'ятаю своє рішення стати матір'ю. Зовсім не важко було любити, присвятити себе комусь і чомусь більшому, ніж моє життя. Що було важко – це знати, що відтепер я повинна бути єдиною, хто буде стежити за тим, щоб все було добре", – згадала Анджеліна Джолі.

Наразі Джолі і Пітт завершують процес розлучення, в якому опіка над дітьми була головною темою для суперечок. Актор відвоював змогу бачитись із нащадками, а свій Оскар у 2020 році присвятив шістьом дітям.



Анджеліна Джолі з дітьми / Фото Getty Images

Шарліз Терон

А от голлівудська актриса Шарліз Терон навіть не мріє про весілля та життя з чоловіком, про що нещодавно заявила пресі. Натомість двоє всиновлених дітей – це її сенс життя.

Відомо, що сина Джексона актриса всиновила у 2012 році. Хлопчик є трансгендером, а тому Шарліз Терон називає його донькою. В інтерв'ю вона наголосила: її завдання, як мами, не засуджувати вибір дитини, а підтримати її, з чим актриса активно справляється.

"Історія моєї доньки – це її історія. Одного разу вона сама розповість її, якщо захоче. Мені, як матері, лише важливо, щоб оточуючі і преса використовували правильний займенник в розмовах. Думаю, для нас буде ставати все важче в міру її дорослішання, якщо її як і раніше будуть називати "він", – пояснила Шарліз Терон в Pride Sourc.

Окрім цього, з 2015 року акторка є мамою донечки Августи. "Вони – весь мій світ", – наголосила Шарліз Терон у мережі.



Шарліз Терон з дітьми / Фото Instagram / @charlizeafrica

Кетрін Гейгл

Знаменита голлівудська актриса Кетрін Гейгл та її чоловік Джош Келлі без вагань пішли на всиновлення. Зірка комедій удочерила дівчинку Ненсі Лі з Південної Кореї, коли тій було 10 місяців. Від дитини відмовились біологічні батьки, оскільки вона мала порушення роботи серця. Та одразу після операції зіркові батьки Кетрін і Джош змогли забрати до США малятко.

Саме ця дівчина дала моєму життю мету і сенс. Саме ця чудова дитина навчила мене бути вдячною. Це правда, вона – подарунок долі, – зазначала Кетрін Гейгл.

Цікаво, що вибір Кетрін Гейгл був не випадковим. Батьки акторки також вдочерили її сестру Мег, тому знаменита білявка мріяла повторити це рішення мами і тата.

Щастя материнства змінило Кетрі Гейгл. Тому у 2012 році актриса з чоловіком вдочерили ще одне дитя Аделаїду Марі, а у 2017-му на світ з'явився їхній біологічний син Джошуа.



Кетрін Гейгл з доньками і сином / Фото Instagram / @katherineheigl

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Х'ю Джекман

Один з найвідоміших акторів світу Х'ю Джекман також взяв двох діток з сиротинця. Важливе рішення, яке зробило його життя щасливішим, він прийняв з дружиною Деборре-Лі Фернес. Жінка кілька разів намагалась сама виносити дитя, але все завершувалось викиднями. У 2000 році подружжя стало батьками новонародженого Оскара Максиміліана. Та минуло 5 років, як актор та його дружина всиновили дівчинку Аву Еліот.

"Я не вважаю їх усиновленими, вони наші діти. Ми з Деб так думаємо... Ви могли б назвати це долею, і це так: ми відчуваємо, що все сталося так, як мало бути. Очевидно, що біологічно ми не могли б стати батьками. Зараз, коли ми йдемо по життю разом, впевнені, що існують різні виклики, які пара може подолати", – зазначив Х'ю Джекман.



Х'ю Джекман з дружиною і дітьми / Фото Distractify

Кейт Бланшетт

Оскароносна актриса Кейт Бланшетт і її чоловік сценарист Ендрю Аптон виховують біологічного сина Дешіеля, якому вже 19 років. Однак з першого дня народження первістка подружжя задумалось над всиновленням.

Вже у 2004 році зіркова пара забрала з сиротинця Романа Роберта, а ще за 4 роки – Ігнатія Мартіна. Кейт Бланшетт і Ендрю Аптон зазначили, що мріють про велику і галасливу сім'ю та ще мають багато любові, яку хочуть віддати дітям. Тому у 2015 році подружжя вдочерило дівчинку Едіт.

Що дає мені стимул жити? Слухайте, це звучить як кліше, але це мої діти. Думаю, будучи батьками, ви повинні шукати рішення та можливості. Ви повинні бачити можливість навіть у найнегативніших ситуаціях, тому що майбутнє стрімко котиться до нас, і мої діти рухаються в це майбутнє, – розповіла Опрі Вінфрі Кейт Бланшетт.



Кейт Бланшетт з чоловіком і дітьми / Фото Zimbio

Мадонна, Сіа, Рікі Мартін, Кріштіану Роналду, Сандра Буллок, Стівен Спілберг, Вуді Ален, Джеймі Лі Кертіс – це далеко не весь список голлівудських зірок, які наважились на всиновлення. Зірки не приховують, що батьківство – найкраще, що з ними сталось, а їхні щасливі сімейні фото тільки доводять це.