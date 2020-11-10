У генетиці людей, які вважають свої стосунки щасливими, вчені знайшли дещо спільне. Як виявилося, щасливий шлюб може ховатися у ДНК.

Не секрет, що стосунки будуються на спільних цінностях, поглядах, фізичному потязі. Проте науковці стверджують, що гени також важливі у цьому списку. Про це повідомило видання The Independent.

Цікаво Як урізноманітнити та покращити стосунки: 4 швидкі ідеї

Опитавши 200 пар, які були віком від 37 до 90 років, вчені намагалися з’ясувати, чи почуваються вони щасливо у шлюбі. Після цього люди надавали зразки своєї слини.

При дослідженні звернули увагу на генотип GG, який містився в рецепторах серотоніну – гормону любові та задоволення. Люди, які мають таку комбінацію генів здатні більше виявляти співчуття, більш комунікабельні та емоційно стабільні.

Дослідники дійшли висновку, що 4% варіантів задоволення у шлюбі можна пояснити саме генетичними причинами.

Важливо "Метелики в животі" стали задушливими: 5 важливих ознак токсичних стосунків

Результати, опубліковані в науковому журналі, вперше продемонстрували зв’язок між генотипом GG та успішністю подружнього життя.