Американський журнал Time розпочав нову категорію у виданні – "Дитина року". З понад 5 тисяч номінантів переможницею стала 15-річна дослідниця у сфері IT Гатанджалі Рао.

Гатанджалі Рао розповіла про свою дивовижну роботу. Завдяки технологіям вона намагається розв'язати проблеми, починаючи від забрудненої питної води до опіоїдної залежності та кібербулінгу. Про це повідомили у Time.

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Також дівчинка розповіла про свою місію створити глобальну спільноту молодих новаторів для розв'язання проблем у всьому світі.

"Навіть у відеочаті був помітний її блискучий розум та щедрий дух, а також меседж, який надихає інших молодих людей: не намагайтеся розв'язати кожну проблему, просто зосередьтесь на тій, яка вас хвилює. Гатанджалі сказала: "Якщо я зможу це зробити, це зможе зробити кожен", – повідомили у виданні Time.



Гатанджалі Рао / Фото Time

Останні 92 роки журнал вибирав "Людину року", проте у 2019 році перемогу здобула – 16-річна Грета Тунберг. Вона стала першою переможницею в цій номінації, яка була молодша за 25 років.

Саме тому у 2020 році комісія відібрала 5 фіналістів. Проте найбільше вразили досягнення саме Гатанджалі Рао.

Дивіться відео з Гатанджалі Рао від Time: