Якщо вважаєте, що різниця між поколіннями незначна, то подумайте ще раз. Це стає надзвичайно очевидно, коли представники старшого покоління демонструють дітям техніку, якою вони користувались у маленькому віці.

Видання Bored Panda зібрала кілька найкращих прикладів, коли діти сьогодення не можуть зрозуміти, з якими технологіями виросло попереднє покоління.

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► Мій брат був засмучений, через те, що док-станція на його авто не працювала для iPhone й подряпала екран.



Не підходить для iPhone / Фото Bored Panda

► В моїй церкві 5-річний хлопчик запитав у мене, що це за блакитна річ. Я відповіла йому, що це портативне радіо. Він запитав мене, що таке портативне радіо.



Блакитна річ / Фото Bored Panda

► Рубрика "я старію"..., дитина побачила це й сказала "о, ти видрукував на 3D принтері іконку "зберегти".



Іконка "зберегти" / Фото Bored Panda

► Я спитав молодшого брата, що це таке, й він сказав "DVD". Це примусило мене відчути себе старим.



Брат назвав це "DVD" / Фото Bored Panda

► Днями на задньому сидінні в Uber, моя 11-річна донька спитала мене, що це за штука на дверях.



Штука на дверях / Фото Bored Panda

► Восьмирічна вихованиця спитала мене, для чого це було, а я відчула себе старою.



Малюк не знав що це / Фото Bored Panda

► Я запитав моїх 14-річних дочок-близнят, чи знають вони, для чого це було. Вони й гадки не мали.



Доньки не знали значення цієї речі / Фото Bored Panda

► Я знайшов телефон з 90-х з хештегом! Тоді ще не існувало Твіттера. Вони що, передбачили майбутнє?



Телефон з хештегом / Фото Bored Panda

► Мій 9-річний брат спитав мене що це таке. "Коли це з'явилось? У 1955 році? Це для музики?"



Пристрій для музики / Фото Bored Panda

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► Дитина знайшла цю касету "Lynyrd Skynyrd" у річці й спитала, чи ця річ з "часів громадянської війни".



Річ з "часів громадянської війни" / Фото Bored Panda