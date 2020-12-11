Сімейні терапевти стверджують, що партнери мають пам'ятати одну важливу істину: слова можуть ранити. Для цього потрібно розуміти, що деяким фразам краще бути неозвученими.

► Ти ніколи не миєш тарілки

Психолог Саманта Родман пояснила, що тут важливими є декілька нюансів. По-перше, інтонація. Адже звинувачення передбачає захист, а напад – оборону. Повідомили у виданні Elle.

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Через неправильно подану інформацію – тарілки вже можуть бути забуті, а теми захочеться обговорювати інші. Ритм спілкування буде нагадувати: "нападають, захищайся!".

По-друге, слово "ніколи" не має звучати у розмовах, так само як слова: "завжди", "взагалі" і "ти вічно".

► Ти говориш так, як твоя мати

Такими фразами людина стає на територію, яка їй не належить. Така фраза може звучати тільки в одному випадку, якщо вона вимовляється з інтонацією захоплення. Зазначила сімейний психотерапевт Шерон О'Нейл.

Згадайте, як вам цього хотілося на початку знайомства залишитися вдвох, щоб ніхто не міг перешкоджати. Навіщо робити так, щоб у вашому діалозі ставало занадто людно?



Коли хотілося залишитися тільки вдвох / Фото Forever Bride

► Фраз "Ненавиджу, коли ти так роби", яка сказана голосно, в присутності друзів або сім'ї

Сімейний терапевт Беккі Ветстоун пояснила, що це "ні" для шлюбу й так робити не можна. Так влаштовані чоловіки. Скажіть цю ж фразу наодинці й ваш партнер спокійно її вислухає.

Справа навіть не в самій фразі, а в тому, що ви оголошуєте про свою ненависть в присутності тих, хто вважає вас єдиним цілим і чия думка найбільш важливо для чоловіка.

► Ти думаєш, що краща за всіх

Подвійна доза отрути в одній фразі. Ви сумніваєтеся в цінності вашого партнера і до того ж "читаєте" думки в його голові.

► Як ти думаєш, я поправилась?

Коуч Робін Волгаст зазначив, що це одне з найдивніших питань. Що ви хочете повідомити насправді? "Я знаю, що набрала вагу. Я нещасна, і я хочу, щоб ти сказав, що зі мною все в порядку і я стала виглядати навіть краще. Але я все одно знаю, що це неправда".

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Такі питання не усім чоловікам під силу. До того ж виходить, що покладаєте на нього відповідальність за власне самопочуття.

Якщо ви не знайомі з НЛП, то повинні знати, що подібне питання, якщо повторити кілька разів, для вашого партнера перетвориться у твердження. Він стане з вами погоджуватися.