Яка одна фраза може ефективно врятувати стосунки: пояснення психолога
Словами, які можуть врятувати стосунки, виявилися не "Пробач" чи "Я люблю тебе". Особливо ефективною стала фраза – "Як я можу допомогти тобі?".
Американка, яка використовувала її у спілкуванні з чоловіком, здивувалася, наскільки сильно ця фраза допомогла стосункам. Про це повідомило видання Cosmo.
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Її можна успішно використовувати під час сварок, конфліктів, коли партнер злий, ображений або розсерджений.
Психолог та експерт з міжнародних відносин Джейн Грір пояснив, що фраза "Як я можу тобі допомогти?" хороша тим, що залучає одразу 5 важливих моментів:
- Ти налаштована на свого партнера.
- Розумієш, що він переживає.
- Зважаєш на його почуття і потреби.
- Проявляєш чуйність до його проблем.
- Готова надати йому допомогу.
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Також Грір вважає цю фразу важливою тому, що вона дає можливість отримати "зворотйій зв'язок" і алгоритм поліпшення ситуації.
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