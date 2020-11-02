Словами, які можуть врятувати стосунки, виявилися не "Пробач" чи "Я люблю тебе". Особливо ефективною стала фраза – "Як я можу допомогти тобі?".

Американка, яка використовувала її у спілкуванні з чоловіком, здивувалася, наскільки сильно ця фраза допомогла стосункам. Про це повідомило видання Cosmo.

Цікаво Чому варто розірвати стосунки з партнером: 7 причин

Її можна успішно використовувати під час сварок, конфліктів, коли партнер злий, ображений або розсерджений.

Психолог та експерт з міжнародних відносин Джейн Грір пояснив, що фраза "Як я можу тобі допомогти?" хороша тим, що залучає одразу 5 важливих моментів:

Ти налаштована на свого партнера.

Розумієш, що він переживає.

Зважаєш на його почуття і потреби.

Проявляєш чуйність до його проблем.

Готова надати йому допомогу.

Читайте також Як пережити зраду та зберегти стосунки: поради психолога

Також Грір вважає цю фразу важливою тому, що вона дає можливість отримати "зворотйій зв'язок" і алгоритм поліпшення ситуації.