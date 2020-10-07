Відома американська журналістка та мати 3 дітей Памела Друкерман після переїзду до Франції була вражена тим, як тамтешні матусі не почуваються виснаженими, не жертвують життям, встигають ним насолоджуватися і при цьому мають чемних і слухняних дітей. Свої поради вона виклала на сторінках книги "Французькі батьки не здаються".

Перша книга миттєво стала модною. Тому в другій авторка розповіла ще більше простих правил, які роблять життя батьків і дітей щасливішим. Про це повідомило видання Медіа Освіторія.

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Вчіть дітей насолоджуватися життям

Їх виховання ввібрало в себе багатовікові французькі традиції. Сучасні батьки вчать своїх дітей отримувати задоволення від життя: пробувати нові смаки та аромати, пізнавати можливості свого тіла за допомогою рухів, відкривати нові для себе відчуття.

Таке "пробудження почуттів" не вимагає зусиль з боку батьків. Можна просто валятися разом на ковдрі під час пікніка та розглядати травинки. Головна мета – навчити дитину насолоджуватися своїм існуванням у цьому світі.



Сімейний пікнік / Getty Images

Поясніть дітям, що у вас своє життя

Француженкам недостатньо мати особисті інтереси та захоплення. Вони хочуть, щоб їхні діти про це знали. Вважають, якщо дитина відчуває себе єдиним джерелом маминої радості, це стає для неї надмірним тягарем. Одна француженка навіть зізналася авторці, що вийшла на роботу заради доньки, коли тій виповнилося 3 роки, щоб дитина пишалася мамою і не страждала від надмірної опіки.

Ті, хто не працює, виділяють час для своїх хобі. Також батьки використовують кожну можливість побути разом поза межами дому, якщо є кому доглянути дітей або наймають для цього няню. І не відчувають провини. Навпаки, французи вважають, що щастя мами і тата — найкращий спосіб виховати малечу.

Дитячі свята – для дітей

У Парижі всі свята для дітей від 3 років відбуваються без батьків. Привести дитину в гості на день народження чи просто погратися означає, що її треба залишити і піти. Батьки не вважають за потрібне контролювати інших дорослих, які будуть дивитися за дитиною або бути поруч, щоб дитина почувалася комфортно.

Вони переконуються, що дитина в надійних руках і спокійно йдуть. Зазвичай батьків запрошують наприкінці свята випити кави або коктейль. Це практичний підхід, який враховує, що в батьків є інші справи, а спілкування дітей не примушує до дружби їхніх батьків.



Свято для дітей / Getty Images

Ваша спальня – ваша фортеця

Дитина не має права вриватися у вашу спальню, коли їй заманеться. Насамперед вам необхідно висипатися. Поясніть малюку, що вранці він повинен грати у своїй кімнаті, поки за вікном повністю не розвидніється. Або навчіть його дізнаватися час за годинником, пояснивши, що не можна заходити в батьківську спальню, поки годинна стрілка не покаже на певну цифру.

Якомога частіше кажіть "так"

Слово, яке допомагає французам користуватися авторитетом у своїх дітей, — "так". Сенс батьківської влади в тому, щоб дозволяти дітям робити певні речі, а не перешкоджати цьому. Дитина відчуває, що до неї ставляться з повагою і навчається себе контролювати. Звісно, повна свобода приваблива, але без заборон діти загубились би в морі власних бажань. Французький ідеал виглядає так: дитина має попросити дозвіл на щось, а батьки — відповісти згодою.

Чого не роблять французькі батьки

Не стають арбітрами в дитячих сварках. Французькі батьки намагаються не перетворюватися на рефері, які мають останнє слово в дитячих сварках: між братами та сестрами, друзями чи новими приятелями. Один французький татусь розповів авторці, що коли його 5-річні близнюки сперечаються, він пропонує їм самим знайти рішення і зазвичай вони щось придумують.



Дитячі сварки / Getty Images

Вчителі намагаються давати дітям свободу і не втручатися в шкільні конфлікти, якщо вони не виходять за межі розумного. "Діти збожеволіють, якщо ми будемо постійно втручатися", — вважають вихователі дитсадків.

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Суперництво між братами й сестрами — це те, чого не уникнути, тож батьки мають підтримати старшу дитину, коли з'являється немовля. Це єдине втручання між дітьми, яке вкрай необхідне. Батькам радять втішати старшу дитину, підбадьорювати, сказати, що відчувати ревнощі і тривогу в такій ситуації — нормально, але вашої любові вистачить на всіх дітей.