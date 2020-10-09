Хлопець з Філіппін довів, що для виготовлення красивих фото не потрібна дорога техніка. Винахідник здійснює низькобюджетні фотосесії, використовуючи лише звичайні предмети, які є в кожного дома.

Сіджан Чимагала почав робити кадри із залаштунків процесу фотозйомки, аби продемонструвати, як використовує побутові речі. Про це повідомило видання Bored Panda.

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Моделі на фотографіях – брати і сестри Сіджана. "Створюючи низькобюджетні фотосесії, ми працюємо лише всередині нашого будинку", – розповів хлопець.

Я захопився фотографією, коли мені було 14 років. Донині я люблю фотографувати, хоча у мене немає якісної камери. А та, яка на моєму телефоні, не така хороша,

– повідомив Сіджан Чимагала.

"Я використовую додатки PicsArt і Lightroom, оскільки вони безкоштовні в магазині Google Play", – додав Сіджан.

У хлопця немає комп'ютера, де постобробка могла б бути зроблена простіше та професійніше.

Дивіться фото, які зробив хлопець з Філіппін: