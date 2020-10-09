Науковці розповіли про ознаки, які передбачають, що стосунки скоро закінчаться. Про розрив можуть сигналізувати не лише романтичні проблеми – важливим є навіть рівень освіти та робочий день.

Одружитися підлітком або після 32 років

У шлюбах, укладених після 32 років, ймовірність розлучення росте на 5% щороку. Тобто чим пізніше одружуватись, тим вищий ризик. Про це повідомили вчені у результатах дослідження.

Цікаво Помилки у стосунках: що може зіпсувати щасливі відносини

Також в іншій роботі вони дізналися, що ризики розлучення серед гетеросексуальних пар зростає з віковим розривом між подружжям.

► 1 рік різниці у парі – це 3% ймовірності розлучення у порівнянні з коханими-однолітками.

► 5 років різниці – 18%, а 10 років – аж 39%.

Коли чоловік не працює повний робочий день

Гарвардське дослідження, яке було зроблене у 2016 році, припустило, що на шанси розлучення впливає не фінансовий стан пари, а розподіл праці.

Олександра Кіллеворд вивчала гетеросексуальні шлюби, які утворились після 1975 року. Вчена звернула увагу, що пари, де чоловік працював повний день, мали трохи більше шансів розлучитися наступного року в порівнянні з тими, де чоловік працював повноцінну зміну. Проте статус зайнятості жінок не надто впливав на шанси розлучення.

Не мати вищої освіти

Результати Національного поздовжнього опитування молоді, яке вивчало закономірності шлюбів та розлучень молодих бебі-бумерів, продемонстрували, що пари з кращою освітою менше ризикують розлучитися.

У людей без завершеної вищої освіти більша частина шлюбів завершилась розлученнями, тоді як у людей з вищою освітою цей показник – 30%. Це може бути пов'язано з тим, що нижчий рівень освіти передбачає нижчий рівень доходу – який передбачає більш стресове життя.

Показувати неповагу до партнера

Психолог з Вашингтонського університету і засновник Gottman Institute Джон Готтмен, називає "4 вершників апокаліпсису" у поведінці в стосунках, які передбачають розлучення.

Зневага: бачити свого партнера нижчими за себе. Готтмен називає таку поведінку "поцілунком смерті" для стосунків.

бачити свого партнера нижчими за себе. Готтмен називає таку поведінку "поцілунком смерті" для стосунків. Критицизм: п оведінку свого партнера ви перетворюєте у твердження, що таким є його чи її характер.

оведінку свого партнера ви перетворюєте у твердження, що таким є його чи її характер. Режим "захисту" : грати роль жертви впродовж складних ситуацій.

: грати роль жертви впродовж складних ситуацій. Кам'яна стіна: блокування розмов – у незручних ситуаціях ви просто припиняєте спілкування.

Бути надмірно пристрасними, як молодята

Психолог Тед Г'юстон спостерігав за 168 парами впродовж 13 років з дня їхнього весілля. Згідно з результатами дослідження, пари, які розлучилися через 7 або більше років, були ніжними до запаморочення. Вони показували на третину більше пристрасті, ніж пари, які були щасливими у шлюбі багато років після весілля.

У виданні Psychology Today прокоментували це дослідження так: "Пари, які починають шлюб у романтичному блаженстві, особливо ризикують розлученням, бо таку велику інтенсивність пристрасті дуже важко підтримувати. Шлюби, які починаються не з "голлівудського роману", мають більше шансів на майбутнє".

"Виливати" щоденний стрес один на одного

У 2007 році науковці вивчали фактори, які призвели до розлучення пар в Європі. Вони повідомили, що щоденний стрес був важливою причиною, яка призвела до розлучення в багатьох парах.

У дослідження зазначили, що "учасники повідомили про накопичення щоденного стресу як про більшу причину розлучення, ніж закоханість в іншу людину, насильство в парі чи іншу велику подію в житті".

До теми Як розпізнати аб'юзера у стосунках: список важливих ознак

Самоусуватися під час конфлікту

Дослідження 2014 року показує, що коли у парі один партнер тисне на іншого і отримує тишу у відповідь – такі люди менш щасливі у стосунках.

Провідний автор дослідження Пол Шродт каже, що подолати цю звичку важко, бо кожен думаю, що причина – в іншому.