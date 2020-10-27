Часто людина не розуміє, чому відчуває під час закоханості "метеликів у животі", розряд електричного струму чи запаморочливість у голові. Однак науковці запевнили, що це романтичне почуття можна пояснити.

"Метелики в животі"

Це адреналін, який з’являється через стрес. Людина може його відчувати, коли обранець перебуває поруч. Про це повідомило видання Cosmo.

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Це той самий адреналін, який відчувають, наприклад, коли стрибають з парашутом чи катаються на американських гірках.

Кохання – це наркотик

Відомо, що ці речовини викликають у людини звичку та провокують ейфорію. Згідно з науковими дослідженнями, вплив кохання на наш організм є ідентичним.

Коли людина закохується, із неймовірною швидкістю виробляються такі хімічні речовини, як норадреналін, дофамін, адреналін і окситоцин. Таким чином, з’являється відчуття щастя, яке окриляє.

Кохання та шоколад тісно пов’язані

Чим більше з’їси шоколаду, тим частіше прийматимеш спонтанні рішення. Усьому причина – речовина фенілетиламін, якої чимало у шоколаді. Тому у любителів солодощів є більше шансів закохатися, ніж у прихильників здорового харчування.

Коли бачиш обранця, зіниці збільшуються

Учені довели, що при погляді на симпатичну нам людину, зіниці збільшуються у розмірі. Як після випитого коктейлю або страждань від головного болю. При цьому розмір зіниць може збільшуватися у 4 рази.

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У подружжя часто збігається ДНК

Протилежності притягуються? Схоже, що ні. За дослідженнями американських науковців, частіше створюють сім’ї люди зі схожими ДНК.