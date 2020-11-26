Джеймс Блеквуд з Канади щовечора вже понад 17 років підгодовує єнотів, які приходять на його подвір’я. Ще у 90-х це робила його дружина, яка померла у 2003 році від раку та попросила чоловіка продовжувати цим займатися.

Єноти приходять до Джеймса майже щовечора. Спочатку їх було лише кілька, а тепер може бути й понад 30. Відповідними кадрами чоловік ділиться на своєму каналі у YouTube.

Цікаво Наречена одягла весільну сукню навиворіт й вимагала повернення грошей: фото

За роки годування у тварин було різноманітне меню: від бутербродів з арахісовим маслом до курячих сосисок, фруктів, корму та навіть яблучного пирога на свята.



Годування єнотів / Скриншот з відео

Відео на YouTube Джеймс почав публікувати з 1 липня 2011 року, а вже у 2020 році канал має понад 300 тисяч підписників.

Читайте також Весільна фотосесія з полум'ям: як пара раптово зробила вражаючі кадри на тлі пожежі

Чоловік просить не надсилати йому подарунки чи їжу для тварин, а зробити пожертву в організацію захисту диких тварин.

Дивіться відео: як Джеймс Блеквуд годує єнотів