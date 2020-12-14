Американка Трейсі Хоуелл надкушує сендвічі свого чоловіка Кліффорда, які він бере на роботу. Це відбувається щодня вже протягом 41 року їх шлюбу.

Раніше Трейсі під час перерви приходила до чоловіка на обід, проте постійно так робити вона не могла. Одного разу Кліффорд заявив, що їжа смачніша, якщо нею ділитися з коханою людиною. Про це повідомило видання Daily Mail.

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"Незабаром після цього ввечері я готувала для нього сендвіч, відкусила шматочок і поклала в коробку. Повернувшись додому, він розповів, що хтось надкусив його обід. Я пояснила, що оскільки не могла приєднатися до нього, відкусила шматочок, щоб він знав, що я поруч", – пригадала Трейсі.

Кліффорду сподобалася ініціатива дружини й погодився, що так він буде їсти не один, а в компанії дружини. Відтоді Трейсі розпочала їх нову сімейну традицію. Жінка зазначила, що навіть у складний період їх стосунків, це допомогло зберегти сім’ю.

Єдина думка, яка приходить мені до голови, коли я готую йому обід і "відкушую від його сендвіча", – це те, як сильно я його люблю. Приблизно ті ж думки, які він вкладає в телефонний дзвінок посеред дня, коли говорить, що йому "просто потрібно почути мій голос",

– розповіла Трейсі.

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"Ми, напевно, десятки разів в день говоримо, що любимо одне одного. І ми не стараємося з останніх сил, для нас це так само природно, як чистити зуби. Я дякую Богові, що він звів нас разом майже 41 рік тому, дав нам терпіння, щоб бачити хороше і навчив говорити про це замість того, щоб здаватися у важкі часи", – додала Трейсі.