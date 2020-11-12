Багаторічна міцна дружба між чоловіком і жінкою може існувати і це не рідкість. Незважаючи на те, що у них різні уявлення про такі відносини.

Дружні стосунки чоловіка і жінки – це можливість бути тими, ким вони є, а не тими, ким здаються. Про це у своєму блозі розповів Дмитро Карпачов.

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Чоловік навряд чи розповість своїй дружині або друзям, що десь облажався, зробив щось неадекватне, адже це неприємно і соромно.

Він охоче поділиться цим з "безпечною" людиною – з подругою, яка не висуватиме претензій, як, наприклад, дружина. Або не стане висміювати, як друзі чоловічої статі. Іноді виговоритися – це єдине, що потрібно людині в складній ситуації.



Дружба між чоловіком та жінкою / Фото Bondi Beauty​

Жінки отримують від дружби з чоловіками потужне енергетичне підживлення і тверезий погляд на ситуацію.

Іноді емоційність і вразливість заважає їм оцінити проблему і знайти рішення. А думка чоловіка неупереджена і висловлена без двозначності.

Жінки часто грають ролі – перед коханим, на роботі, серед подруг. Можливість скинути маску і відкрити себе справжню чоловікові-другові – справжній подарунок долі.

Навіщо чоловік дружить з жінкою

► Хоче зберегти дружні відносини після розставання

Трапляються випадки, коли пара вирішує, що більше не може бути разом, проте все ще зберігають духовна близькість. Цьому сприяє те, що люди через багато пройшли, пізнали одне одного, їм комфортно спілкуватися.

► Френдзона

Хлопець не зацікавлений у розвитку любовних стосунків з дівчиною, проте вона йому приємна, як людина. Дружнє спілкування з нею приносить задоволення, вона цікавий співрозмовник, вміє підтримати, насмішити та комфортна в спілкуванні.

► Бракує жіночої мудрості, м'якості й теплоти

При цьому як сексуальному об'єкті чоловік в цій жінці не зацікавлений.

Навіщо жінка дружить з чоловіком

► Бажання допомоги, підтримки

Виконати чоловічу роботу, розв'язати побутові питання, відвезти, привезти – всі ці моменти досить важко вирішувати без так званої чоловічої руки. Жінці зручно мати друга, який завжди поруч.

► Далекосяжні плани

Якщо зав'язати романтичні відносини з вподобаним чоловіком відразу не вийшло, то дружба може стати сходинкою, яка наблизить.

► Чоловіча мудрість і логіка

Іноді жінці важко зрозуміти чоловіка, тому можливість обговорити з другом проблеми у своїх відносинах високо цінується жінкою. Він, найімовірніше, матиме добру пораду і підкаже, як вчинити в тому чи іншому випадку.

Приховані мотиви дружби

Вельми неприємно усвідомлювати, що один приховує справжні цілі спілкування. Проте це завжди помітно, треба лише знати, куди дивитися. Ось кілька ознак, які вказують на те, що дружать з прицілом на подальші любовні відносини. Це стосується обох статей.

Підвищена увага, активний інтерес до життя одного, тісне, щоденне спілкування, бажання проводити якомога більше часу разом.

Дорогі подарунки, оплачений спільний відпочинок.

Готовність в будь-який час доби прийти на допомогу, причому особисті справи завжди на другому місці після проблем і прохань друга.

Прагнення зблизитися і зайняти певне місце в житті одного.

"Випадкові" романтичні натяки: про те, як добре вам разом, про схожість характерів, поглядів і життєвих цілей.

Компліменти й похвала навіть за дрібниці.



Приховані мотиви дружби / Фото MensXP.com​

Коли дружба заважає відносинам

Якщо чоловік і жінка перебувають у шлюбах або у них стабільні відносини з партнерами, то іноді їх дружба може зіткнутися з перешкодою – засудженням з боку половинок.

Що робити, якщо партнери не схвалюють вашу дружбу:

Приховувати ці відносини. Але коли таємне стане явним, до вас буде дуже багато питань. Довести, що ви приховували всього лише дружбу – дуже важко.

Припинити дружбу. Болісний і небажаний варіант, але іноді безальтернативний. Якщо ваша половинка категорично налаштована проти друга і ставить ультиматум, доведеться робити вибір. Тільки поясніть другу, чому ви прийшли до такого рішення. Він повинен зрозуміти вас.

Дружити всім разом. Оптимальний варіант, але не завжди реальний. Проте спробувати все варто: спільні відпочинок, свята, пікніки покажуть, чи є перспектива дружити сім'ями.

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Французький письменник Паскаль Брюкнер писав: "Дружба – це уповільнена любов, вона уникає пафосних пристрастей, витримує розлуку, допускає різноманітність уподобань". У житті людини дружба займає велике місце, і якщо пощастило знайти справжнього друга протилежної статі та роками зберігати ці відносини – вважайте це великою удачею.