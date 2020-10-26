У США 2-річний Тео подружився зі скелетом, якого назвали Бенні. На нього хлопчик випадково натрапив у підвалі, де зберігався декор для Хелловіну.

Коли Тео приводить із собою Бенні, люди реагують позитивно. Вони бачать, наскільки щирі емоції малюка до скелета. Про це розповіло видання Bored Panda.

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Мама хлопчика вважає, що карантин був дуже важким для Тео. До пандемії вони проводили щотижневі ігрові заняття в групі дитячого садка, але через COVID-19 вони повинні були призупинити відвідувати ці зустрічі.

Люди дуже позитивно до цього ставляться. Бенні безумовно змушує багатьох людей посміхатися. Деякі навіть підходять до нас і кажуть, що це мило,

– розповіла мама Ебігейл.

Так що, пам'ятаючи про те, що зараз відбувається у світі, жінка не звинувачує свого сина в тому, що він хоче нового друга. Навіть, якщо Бенні трохи не схожий на звичайного приятеля.

Дивіться фото дружби Тео з Бенні:

Дивіться відео від мами хлопчика: