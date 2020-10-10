На просторах інтернету з’явилися нові вірусні кадри. На них маленька дівчинка дрімає, притискаючись до своїх двох пухнастих друзів – кота та собаки.

Спочатку відео було завантажено на китайську платформу Douyin, яка схожа на TikTok, за допомогою акаунта 727R17, який наразі має понад 3,5 мільйона підписників. Про це повідомило видання Bored Panda.

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Відео зняла та завантажила мати, яка живе у Китаї зі своєю дочкою та двома домашніми тваринами. Як виявилося, кота звати Мотор, а золотого ретривера – Дабао.

Мати дівчини публікує у соціальних мережах повсякденне життя своєї доньки та її домашніх улюбленців з 2018 року. У її профілі Douyin можна знайти чимало чарівних відео, на яких жінка показує тріо.

З того часу, як я народила дитину, наша собака перестала руйнувати меблі, а кіт – дряпати стіни. Це приголомшливо,

– написала мати дівчинки.

Наприклад, на одному з них видно, як дівчинка полюбляє одягати своїх домашніх тварин, або видавати себе за лікаря, оглядаючи кота із собакою.

Дивіться фото, які робить мама дівчинки:

Дивіться відео: дівчинка лягає спати зі своїми улюбленими тваринами