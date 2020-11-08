Неймовірні фото дружби дітей та тварин зробила американська фотографка Андреа Мартін. На це жінку надихнули картини, кольори, світло та її діти.

У контакті між дітьми і тваринами є щось чарівне, тому вона зосереджується на тому, щоб зловити невинність такого спілкування. Розповіла Андреа Мартін виданню Bored Panda.

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Також вона пояснила, що вкладає багато праці в кожну деталь – від гардероба та розташування до зачісок.

Існує стільки всього, що створює ідеальний образ. Навіть найдрібніша деталь може змінити фотографію з гарної на дивовижну,

– зазначила Андреа Мартін.

"Вважаю за краще знімати на відкритому повітрі і люблю знаходити нові місця з гарним світлом", – додала Мартін.

Дивіться фото дітей з тваринами: