Часто батьки прагнуть ділитися з дітьми своїм життям, мов з близькими друзями. Або намагаються втішати малечу, коли тій сумно чи страшно. Клінічна психологиня Емми Цитрон пояснила, чи дійсно можна дружити зі своїми дітьми.

Не перенавантажувати дитину інформацією

Емма Цитрон повідомила виданню HuffPost, що батьки можуть надто багато інформації розповідати дитині, коли вони незадоволені, стурбовані або мають проблеми.

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На її думку, це емоційно обтяжливо для молодої людини та недоречно, адже дорослими повинні бути батьки, а не діти.

Дорослі можуть ділитися тим, що відбувається в їх житті, проте це не повинно бути занадто емоційно. Наприклад, про сварки з партнером чи про ненависть до своєї роботи – не варто розповідати. В такому випадку дитину використовують, як терапевта.



Розмови батьків з дітьми / Фото FirstCry Parenting​

У дитини також є особисте життя

Батьки хочуть знати, коли в житті молодої людини щось не так. Проте дітям також необхідна конфіденційність.

Я завжди дуже рада вислухати, що відбувається у твоєму житті, але я також поважаю твоє особисте життя. Ти можеш поділитися ним зі мною, але не зобов'язаний,

– порадила сказати дітям експертка.

Якщо у малечі немає здорового відчуття приватності, вони можуть не навчитися заспокоюватися без сторонньої допомоги. "Нам потрібно вміти самостійно керувати емоціями. Це важливий етап дорослішання", – додала Емма Цитрон.

Якщо ж діти повністю залежать від своїх батьків, то не навчаться боротися із життєвими труднощами.

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"Будьте спокійні з ними, слухайте і дайте можливість говорити їм, якщо вони цього хочуть. Але не тисніть на них", – підсумувала експертка.