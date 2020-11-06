Акушери-гінекологи не рекомендують планувати другу вагітність одразу після першої, так як організм жінки ще не відновився і потребує відпочинку. Ще один гормональний струс може стати причиною ускладнень.

Які існують переваги та складності при маленькій або значній різниці у віці між дітьми, розповіло видання "Мой ребенок".

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Діти-погодки

Дітки ростуть і розвиваються одночасно, грають і навчаються разом, у них багато спільних інтересів, тому можуть стати хорошими друзями та гармонійно уживатися.

Погодка – брат (сестра), що народився (народилася) раніше або пізніше на рік від іншого брата (іншої сестри).

Матеріальний плюс для мами – не потрібно буде витрачатися на придбання нового візочка, ліжечка, можливо, навіть одягу.

Проте багато матусь не ризикують мати дітей-погодок, адже у них можуть проявлятися ревнощі, боротьба за іграшки, вважатимуть себе конкурентами. Таке суперництво може затягнутися і залишитися на все життя.

Різниця у віці 2 – 4 роки

Акушери-гінекологи вважають, що оптимальний час відпочинку жінки між вагітностями складає 2 – 3 роки.

Найчастіше малюки чудово знаходять спільну мову, але це не означає, що не буде конфліктних ситуацій у вигляді сварок і бійок.

Різниця у віці 5 – 7 років

Старша дитина вже достатньо доросла і багато починає усвідомлювати. Раніше вся увага і любов діставалося тільки їй, але тепер доведеться все ділити на двох. Це може стати причиною ревнощів і образ. Через це з часом дитина може недолюблювати молодшого брати чи сестру.



Різниця у віці між дітьми / Фото Mum's Grapevine​

Мамі доведеться бути дуже уважною і гнучкою, щоб встигати й старшій допомогти з навчанням, і в той же момент доглядати за молодшою.

Важливо стежити, щоб перша дитина не відчувала браку любові та підтримки. В такому випадку вона обов'язково буде допомагати й не виникне почуття ненависті до малечі за те, що відбирає маму.

Різниця у віці 8 – 10 років і більше

Старша дитина вже самостійна й у неї формується світогляд. У такому віці до появи другої може поставитися з протестом або агресією.

У дітей не буде спільних інтересів і, ймовірно, вони можуть змагатися за батьківську любов. Крім того прохання допомогти з малюком, старша може сприйняти, як навантаження і вважати братика або сестричку тягарем.

З іншого боку, вона може навіть зрадіти появі другого, адже її тепер менше контролюватимуть, бо зайняті новонародженою дитиною.

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У будь-якому випадку, якщо батьки дарують своїм дітям любов і тепло, вони будуть відчувати себе щасливими та ставитимуться добре одне до одного.