Не потрібно забувати про старшу дитину, готуючись до появи другої. Вона на відміну від батьків погано уявляє усі справи, які з'являються разом з новонародженим малюком. Мама повинна розвіяти всі тривоги і сумніви старшої дитини і зробити так, щоб вона також чекала братика або сестричку.

З появою малюка ситуація для першої дитини змінюється безповоротно – вона стає старшою. Про це розповіло видання "Мой ребенок".

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Тоді батьки повинні докласти всіх зусиль, щоб допомогти старшій прийняти новий етап дорослішання. Проте цей процес не повинен відбуватися через муки, настанови і повчання. Тільки через позитивні емоції.

Старша дитина повинна зрозуміти, що ця ситуація не буде мати для неї ніяких поганих наслідків. Прояв її негативних емоцій – це помилка батьків. Вони не змогли надати своїй старшій дитині впевненість, що її, як і раніше, люблять.



2 дітей в сім'ї / Фото BabyCentre​

Мамі та татові необхідно створити впевненість у старшої дитини, що її не будуть любити менше, навіть якщо приділятимуть не так багато уваги. А це неминуче при появі немовляти в родині.

Не можна вимагати від мами, щоб вона розривалася між двома дітьми, віддаючи абсолютно однакову кількість свого часу і турботи обом. Це просто неможливо.

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Старшій дитині необхідно все пояснювати. Комусь через візуальні образи, а комусь краще сприймати на слух. Як це правильніше зробити – вирішувати батькам.