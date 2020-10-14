Художниця аквареллю малює казкових драконів. Вона пояснила, що так може впоратись з викликами, які їй завдає шизофренія.

Дівчина, яка відома як CarrieAnna, експериментувала з різними методами малювання – олія, а також графічний планшет. Про це повідомило видання Українська правда.

Цікаво Книга про Гаррі Поттера допоможе батькові заплатити за навчання доньки: чим унікальне видання

"Мені найбільше подобається акварель, тому що хотілось відчути атмосферу старих наукових ілюстрацій", – розповіла дівчина.

Дивіться фото: акварельні дракони художниці

Що відомо про шизофренію

Це розлад (або комплекс розладів) особистості психотичного типу, під час якого відбувається розпад емоційних реакцій і розумових процесів.

Симптоми: