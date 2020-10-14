Дракони, щоб впоратися з шизофренією: вражаючі малюнки художниці
Художниця аквареллю малює казкових драконів. Вона пояснила, що так може впоратись з викликами, які їй завдає шизофренія.
Дівчина, яка відома як CarrieAnna, експериментувала з різними методами малювання – олія, а також графічний планшет. Про це повідомило видання Українська правда.
Цікаво Книга про Гаррі Поттера допоможе батькові заплатити за навчання доньки: чим унікальне видання
"Мені найбільше подобається акварель, тому що хотілось відчути атмосферу старих наукових ілюстрацій", – розповіла дівчина.
Дивіться фото: акварельні дракони художниці
Що відомо про шизофренію
Це розлад (або комплекс розладів) особистості психотичного типу, під час якого відбувається розпад емоційних реакцій і розумових процесів.
Симптоми:
- галюцинації (найбільш характерні слухові);
- сповільненість мислення і рухів;
- різкі емоційні перепади, неадекватна реакція на те, що відбувається;
- труднощі з концентрацією;
- ірраціональні, нав'язливі страхи і переконання;
- безладна мова, швидкий перехід від однієї теми до іншої, маревні ідеї;
- підвищене збудження, тривожність;
- занурення в себе, відсторонення від зовнішнього світу, замкнутість;
- нехтування своїми потребами (неохайний зовнішній вигляд, втрата апетиту).
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter