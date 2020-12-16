Більшість дітей мріють мати домашніх вихованців. Здавалося б, що поганого – виконати мрію малечі та подарувати домашнього улюбленця. Проте батьки мають пам'ятати, яка це відповідальність.

Ентузіазм малечі щодо домашнього улюбленця минає дуже швидко. Дитина кілька місяців може радіти, проте потім, швидше за все, їй набридне з ним возитися. Поступово всі турботи щодо догляду за домашньою твариною перейдуть до мами чи тата. Про це у своєму блозі розповів Дмитро Карпачов.

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Батьки повинні тримати під контролем абсолютно всі аспекти цієї ідеї, включаючи вибір тварини та її породу. А також усвідомлювати, що саме вони будуть головними господарями вихованця.



Діти та домашні улюбленці / Фото LIVEKINDLY

Чим саме будете корисна домашня тварина для дитини

Ігри та спілкування. Діти забувають про самотність та нудьгу, граючи з домашніми тваринами.

Діти забувають про самотність та нудьгу, граючи з домашніми тваринами. Розвиток. Догляд за вихованцем вчить працьовитості та зібраності. Діти розвиваються в емоційному плані, відчуваючи свою вагомість та ступінь відповідальності за живою істотою.

Догляд за вихованцем вчить працьовитості та зібраності. Діти розвиваються в емоційному плані, відчуваючи свою вагомість та ступінь відповідальності за живою істотою. Натхнення. Тварини – невичерпне джерело натхнення. Діти їх малюють, фотографують, описують у віршах і навіть ліплять з пластиліну.

Тварини – невичерпне джерело натхнення. Діти їх малюють, фотографують, описують у віршах і навіть ліплять з пластиліну. Морально-етичні норми. Саме тварини вчать співчуття, співпереживання та безумовної любові.

Саме тварини вчать співчуття, співпереживання та безумовної любові. Щеплення проти егоїзму. Дитина вчиться ділити увагу і любов батьків з іншими членами сім'ї, нехай навіть пухнастими.

Дитина вчиться ділити увагу і любов батьків з іншими членами сім'ї, нехай навіть пухнастими. Здоров'я. У сім'ях, де живуть собаки, діти на 31% менше хворіють на інфекцію верхніх дихальних шляхів.

У сім'ях, де живуть собаки, діти на 31% менше хворіють на інфекцію верхніх дихальних шляхів. Щоденні прогулянки з чотирилапими зміцнюють імунітет, загартовують організм.



Щоденні прогулянки / Фото Pets4Homes

Що важливо пам'ятати

Поява домашньої тварини у квартирі – не тимчасова гра для дорослих або дітей, а розширення складу сім'ї. До цього потрібно підготувати дитину.

Перші дні після приїзду до нового дому – адаптаційні. До нового звикає, як сама тваринка, так і господарі.

Розкажіть дитині, що можна робити, а чого не можна. Наприклад, не можна тягати за вуха і хвіст, бити, штовхати ногою, кричати на вухо, насильно щось робити, чіпляти до хвоста іграшки – ніяких знущань.



Любов до тварини / Фото Tutor Doctor

Батьки мають намагатися обрати тварину з характером, яка максимально буде схожа до характеру дитини. Це зробити непросто, але реально. Наприклад, флегматик буде захоплено спостерігати за черепахою, а сангвініку – швидко набридне.

Поясніть, що в перші дні собака або кіт будуть поводити себе нетипово. Нехай це не шокує вашої дитини.

Попередьте, що тварина підпорядковується своїм біоритмам і може іноді дивно себе поводити. Наприклад, коти посеред ночі бігають квартирою та голосно нявкають, собака може вити, а морська свинка – почати копошиться в клітці. Це не повинно лякати або дратувати дитини, такі умови співіснування з домашнім улюбленцем.



Як себе поводити з твариною / Фото Pinterest

Якщо тваринка захворіє, дорослим потрібно буде приділяти достатньо уваги її лікуванню і догляду. Дитині не варто ревнувати або вередувати через це.

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Важливо перед тим, як брати вихованця, здати алергопроби. Не тільки дитині, а всім членам сім'ї. Алергія може проявлятися не одразу, а, наприклад, через 2 – 3 місяці.