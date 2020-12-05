В США 11-річна дівчинка з подругою вкрала у своєї бабусі пікап Ford Ranger та намагалася втекти. За дівчатами влаштували погоню правоохоронні органи.

У деякі моментами авто їхало зі швидкістю понад 130 кілометрів на годину. Про це виданню ABC News розповів патрульний штату Алабама Джастін О'Ніл.

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Через потенційну небезпеку для суспільства, поліцейським довелося відкликати своїх співробітників. Однак за порушницями поїхала патрульна служба.

Переслідування припинилося за 50 кілометрів від місця старту, у кюветі. Патрульний штату Алабама Джастін О'Ніл запевнив, що в ДТП ніхто не постраждав.

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Обидві дівчини перебувають під вартою в очікуванні передачі до Департаменту прав людини.