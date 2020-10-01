Талула Робертс з міста Манчестер, що у Великій Британії, хотіла подякувати водієві служби доставки за його роботу під час пандемії COVID-19. Відомо, що чоловік не має здатності чути.

Під час карантину дівчинка подружилася з кур'єром Тімом Джозефом. Про це повідомило британське видання BBC.

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На самому початку пандемії Талула малювала кур'єрові веселку в знак подяки за його роботу. З часом дівчинка вирішила вивчити мову жестів, щоб поспілкуватися з чоловіком.

"Талула зрозуміла, що я не чую, і одного разу вона здивувала мене, показавши мені "гарного дня!". Мене це дуже потішило. Я вирішив навчити її показувати "доброго ранку, гарного дня". Вона в точності повторила за мною — це подарувало мені прекрасний настрій на весь день", — пригадав кур'єр Тім Джозеф.

Дивіться відео: дівчинка вивчила мову жестів, щоб подякувати кур'єру