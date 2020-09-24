Марта Девіс із міста Ковентрі, що у Великій Британії, понад 8 років харчувалась одним хлібом і водою. Причиною став психічний розлад, який змогли вилікувати тільки в 10-річному віці дівчинки.

Як передає Fox News, Марті Девіс поставили діагноз харчова неофобія. Це рідкісний психічний розлад, при якому людина має панічний страх перед незвичною їжею. Тому дівчинка замкнулась у собі та з 18 місяців їла тільки підсмажений хліб, який запивала водою. Урізноманітнювати раціон їй допомагали тільки чипси.

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Батьки дівчинки були переконані, що недугу вона переросте. Надію покладали на школу, де діти залюбки їдять сендвічі в перерві між уроками та мають комплексний обід. Однак і в навчальному закладі Марта Девіс відмовлялась повноцінно харчуватись і просто давилась іншою їжею.

"До 18 місяців Марта їла, як будь-яка дитина, рідку їжу. Потім вона почала просто відштовхувати страви. З часом ставало все гірше. Коли донька пішла в школу в 5 років, я думала, що з цього моменту вона побачить, як інші діти її віку харчуються, і почне їсти нормально. Але зрозуміла, що це не спрацює. Ми ходили на дні народження і носили з собою тости і чипси", – розповіла мама дівчинки Джулі Девіс.



Школярка їла тільки хліб 8 років / Фото FoxNews

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Батьки за ці роки відвідали чимало дієтологів і психологів. Однак допомогли дитині кілька сеансів гіпнотерапії. Після цього Марта Девіс вже скуштувала десятки нових страв, а в перший день лікування гіпнозом замовила піцу.

"Після сеансу Марта почала їсти фрукти та овочі. За кілька тижнів вона спробувала 50 нових страв", – додала мама дівчинки.



Марта Девіс не могла їсти нічого, крім хліба / Фото The Sun