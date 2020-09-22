Дівчина змінилась до невпізнання, як тільки переїхала від батьків: кадри до і після
Мабуть, не всі люди можуть наважитись змінити свою зовнішність, показавши власний стиль. А 19-річна американка Гейлі зі штату Юта зробила це і власним прикладом надихнула десятки інших людей показати свої метаморфози.
Кардинально різні кадри американка продемонструвала в TikTok, де зареєстрована під ніком cherryemojigirl. У короткому відео Гейлі зізналась, що зростала у консервативній сім'ї, де батьки не схвалювали спроб дитини змінити свій імідж. Однак дівчинка виросла і настільки стала іншою, що її неможливо впізнати на фото зі школи.
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Виявилось, що весь час проживання з батьками Гейлі розуміла, що її зовнішній вигляд не відображає внутрішній світ. Родичі, однолітки чи соціум створювали певні рамки, що заважали показати істинне "я". Тому, як тільки американка переїхала – підстригла волосся, пофарбувалась у чорно-червоний колір, наростила неонові нігті, зробила кілька татуювань і пірсингів та змінилась до невпізнання.
Дивіться відео, яке Гейлі записала для прихильників:
Відео переглянули понад 10 мільйонів користувачів мережі. Історія блогерки настільки сподобалась усім її прихильникам, що люди масово почали ділитись своїми історіями. Популярність Гейлі настільки збільшилась, що американка відкрила власний бізнес: у мережі вона продає вбрання зі спеціальними логотипами.