Мабуть, не всі люди можуть наважитись змінити свою зовнішність, показавши власний стиль. А 19-річна американка Гейлі зі штату Юта зробила це і власним прикладом надихнула десятки інших людей показати свої метаморфози.

Кардинально різні кадри американка продемонструвала в TikTok, де зареєстрована під ніком cherryemojigirl. У короткому відео Гейлі зізналась, що зростала у консервативній сім'ї, де батьки не схвалювали спроб дитини змінити свій імідж. Однак дівчинка виросла і настільки стала іншою, що її неможливо впізнати на фото зі школи.

Важливо Як батькам реагувати на проблемні заяви підлітка

Виявилось, що весь час проживання з батьками Гейлі розуміла, що її зовнішній вигляд не відображає внутрішній світ. Родичі, однолітки чи соціум створювали певні рамки, що заважали показати істинне "я". Тому, як тільки американка переїхала – підстригла волосся, пофарбувалась у чорно-червоний колір, наростила неонові нігті, зробила кілька татуювань і пірсингів та змінилась до невпізнання.

Дивіться відео, яке Гейлі записала для прихильників:

Відео переглянули понад 10 мільйонів користувачів мережі. Історія блогерки настільки сподобалась усім її прихильникам, що люди масово почали ділитись своїми історіями. Популярність Гейлі настільки збільшилась, що американка відкрила власний бізнес: у мережі вона продає вбрання зі спеціальними логотипами.