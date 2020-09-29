Американка Еллі Роуз вирішила не викидати одяг своєї бабусі, яка померла у вересні 2020 року. Натомість речі родички стали невід'ємними у гардеробі красуні.

Журнал People поширив зворушливу історію дівчини, яка нещодавно втратила бабусю. За словами Еллі Роуз, вона не тільки була для неї родичкою, але й другом. З бабусею дівчина проводила чимало вільного часу, ходила до ресторанів, запрошувала на каву у затишні кав'ярні чи проводила час вдома, жартуючи та розповідаючи кумедні історії. Тому після смерті пенсіонерки американка вирішила по-особливому зберегти пам'ять про неї.

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Модниця, яка є дизайнером за освітою, перешила десятки речей із гардероба пенсіонерки. Еллі Роуз не боялась перекроїти старі речі та зробити їх сучасними і стильними. Завдяки бабусиним вбранням дівчина оновила гардероб та головне – тепер щодня відчуває, наче її родичка поряд.

"Я несподівано втратила свою прекрасну бабусю у вересні. Вона була моїм найкращим другом. Вона залишила після себе багато старого одягу, який я не хотіла викидати. Я взяла все до своєї студії та переробила вбрання. І тепер вона завжди зі мною", – зворушила мережу Еллі Роуз.