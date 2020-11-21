SMM-менеджер одного з акаунтів в інстаграм оприлюднив листування з клієнткою, яка просила безкоштовно віддати їй кофту з логотипом Оксфордського університету.

Ім'я не зазначають, проте дівчина повідомила, що не склала вступні іспити й боялася про це розповісти своїм батькам. Відповідну інформацію опублікували в інстаграм Depop Drama.

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Дівчина зазначила, що для підтримки її легенди вона хотіла б, аби їй подарували кофту з логотипом Оксфорда.

"Минув рік, а вони досі думають, що я ходжу до університету. Я думаю, ця кофта додасть переконливості моїй історії. Я знаю, що це нахабне прохання — віддати мені її безкоштовно, але я без засобів існування, бо всі гроші потрачені на книжки. Допоможете дівчині?", – написали в повідомлення інстаграм-магазину.

Люди активно реагували на публікацію та давали свої поради щодо ситуації.