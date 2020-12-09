Тато Метью Косман поділився своїм проектом "зроби сам", а саме гігантським дитячим майданчиком у формі динозавра. Конструкція має довжину в 14 метрів.

Замість того, щоб піти традиційним шляхом з нудною гіркою та гойдалками, чоловік побудував тематичний дитячий майданчик. Про це повідомило видання Bored Panda.

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Для проєкту було використано багато різноманітних матеріалів: будівельна сталь, дерево, пінопласт, дротова сітка, скловолокно тощо. А для того, щоб динозавр не завалився, витратили майже 11 тисяч кілограмів цементу для фундаменту.

Я роблю класні речі для себе, ніхто за це мені не заплатить. У мене є досвід роботи в аерокосмічній інженерії, це було дуже важливо для реалізації проєкту,

– повідомив Метью Косман.

Конструкція нагадує апатозавра – рослиноїдного динозавра пізнього юрського періоду. Він був настільки величезним, що для нього потрібно було орендувати кран, аби перевезти з майстерні на задній двір.

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Чоловік стверджував, для цієї роботи накопичував багато планування та брухту. Він знав, що одного дня втілить омріяне.

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Дивіться відео про створення динозавра: