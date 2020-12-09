Вражаючий дитячий майданчик на динозаврі: що змайстрував батько для малечі – фото, відео
Тато Метью Косман поділився своїм проектом "зроби сам", а саме гігантським дитячим майданчиком у формі динозавра. Конструкція має довжину в 14 метрів.
Замість того, щоб піти традиційним шляхом з нудною гіркою та гойдалками, чоловік побудував тематичний дитячий майданчик. Про це повідомило видання Bored Panda.
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Для проєкту було використано багато різноманітних матеріалів: будівельна сталь, дерево, пінопласт, дротова сітка, скловолокно тощо. А для того, щоб динозавр не завалився, витратили майже 11 тисяч кілограмів цементу для фундаменту.
Я роблю класні речі для себе, ніхто за це мені не заплатить. У мене є досвід роботи в аерокосмічній інженерії, це було дуже важливо для реалізації проєкту,
– повідомив Метью Косман.
Конструкція нагадує апатозавра – рослиноїдного динозавра пізнього юрського періоду. Він був настільки величезним, що для нього потрібно було орендувати кран, аби перевезти з майстерні на задній двір.
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Чоловік стверджував, для цієї роботи накопичував багато планування та брухту. Він знав, що одного дня втілить омріяне.
Дивіться фото: що змайстрував батько
Дивіться відео про створення динозавра:
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