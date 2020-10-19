Які дії батьків провокують дитячі істерики: пояснення психолога
Одним із складних періодів у вихованні вважається момент дитячих істерик. Малюк багато злиться і плаче – це найчастіші батьківський запит до психологів.
Суспільство має певний осуд щодо батьків, які не можуть швидко заспокоїти дитину. Про це повідомило видання WOMO.
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Діти не вміють інакше проживати фрустрацію – почуття роздратованості й неможливості здійснення бажаного. Дитяча психіка зовсім не так влаштована, як доросла.
Чому батьки не розуміють дитину
Безліч методів підтримки, які пропонують батькам, бувають недієвими. Адже важливо усвідомити що відбувається з дорослими, коли вони зустрічаються з сильними дитячими почуттями.
Відповіді можуть бути найрізноманітніші:
- Мені не дозволяли плакати в дитинстві і злитися. Чому моїй дитині це дозволено?
- Моя дитина дуже емоційний і всі подумають, що ми ненормальна сім'я.
- Я не виношу цих криків і сліз, бо вони мене принижують і роблять обеззброєним.
- Якщо я зараз не можу контролювати його поведінку, що ж буде в підлітковому віці?
- Вона мною зараз маніпулює.
Дихати, рахувати до 10, гладити по руці дитини – все це вторинні поради, поки дорослі не усвідомлять свій власний стан поруч з дитиною.
Життя сучасних батьків дуже насичене і часто на великих швидкостях. Вранці збори в садок, школу, гуртки, тренування, робота, домашні справи – за всім цим стоїть психічна енергія, яка витрачається на такий швидкий темп.
Дитячі істерики / Фото Beenke
У сучасному світі зовсім немає часу, щоб допомогти дитині пережити емоції, адже самі дорослі часом не знають власних емоцій і як з ними впоратися. Є відповідальність, щільний графік, багатозадачність, але місця почуттям в родині ніби немає.
Втомлений тато після складного робочого дня напевно не знайде в собі терпіння і прийняття дитячих істерик. Мама, яка має багато справ цілий день, теж не зможе допомогти дитині з почуттями.
Що відбувається насправді
Істерики – це спосіб для самої дитини звільнити психіку від напруги.
► Дитина не має наміру когось із дорослих довести до непритомності.
► Дитина не хоче посварити своїх батьків.
► Дитина не хоче зганьбити їх перед дідусем і бабусею.
► Дитина просто проживає фрустрацію даними їм природою способом.
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Коли дорослі це усвідомлюють, тоді й можна глибоко дихати, рахувати до 10 і погладжувати дитячу ручку. Допомогти малечі можна лише тоді, коли емоційна підтримка надана самому собі і бажано вчасно.