Дитина бере одну іграшку, потім кидає і бере іншу – це може призвести до повного хаосу. Саме тому батькам потрібно розуміти, як контролювати потік іграшок малюка.

• Не давати одночасно всі іграшки

Щоб уникнути постійного безладу в дитячій, варто скласти всі іграшки по місцях. А коли дитина попросить пограти, не потрібно давати відразу всі. Про це повідомили у виданні "Мой Ребенок".

Важливо Діти та мультфільми: що батьки можуть вмикати малечі

Необхідно запитати, з якими іграшками вона хоче пограти цього разу. Пізніше можна замінити на щось інше. Так малюк буде ставитися до кожної іграшки, як до чогось нового і вдасться уникнути безладу.

• Чергувати іграшки

Дитина не може грати відразу усіма іграшками, які подарували на свята. Тому варто деякі з них заховати, а коли дитина награється однієї, запропонувати іншу. І так чергувати.



Чергувати іграшки / Фото Today's Parent​

• Писати список

Проблема купити щось нове переслідує багатьох. Проте варто задуматися, ця іграшка потрібна дитині чи батькам?

Уникати таких ситуацій допоможе список. Перед виходом в магазин варто написати, що дійсно потрібно придбати. Одним з важливих пунктів є – кількість. Наприклад, "Купити фарби – 1, м'яч – 1".

Проте один пункт варто підписати як "бажання" – це такі речі, які дуже захотілося або вам, або малюкові. Головне ним не зловживати.

• Домовитися з дитиною

Як виходити з дитиною з магазину, якщо вона починає кричати, плакати і вимагати нову іграшку? Не кращий варіант – ігнорувати малюка, така поведінка ні до чого доброго не приведе. Краще намагатися домовитися.

Варто пояснити, що зараз немає можливості це купити. Так само можна запитати, чи хоче дитина цю іграшку на якесь свято або може отримати її через певний час.



Діти в магазині іграшок / Фото Time Out

Якщо дитина вас зрозуміла, то вихід з магазину буде вже не таким складним. Але якщо розмови ні до чого не привели і вона засмучена, то покажіть, що ви розумієте її та співпереживаєте.

Обов'язково потрібно пояснити дитині, що зараз неможливо виконати її бажання і що це нормально. До такого потрібно бути готовим і не засмучуватися даремно.

Цікаво Дитина страждає від кібербулінгу: 5 важливих ознак для батьків

Не думайте, що такі теми занадто рано обговорювати. Чим раніше, ще на рівні іграшок, дитина це зрозуміє, тим краще.