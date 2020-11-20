Важливо зрозуміти та знайти причину дитячої жорстокості, аби могти зупинити таку поведінку. Наскільки це можливо зробити, буде залежати від того, що саме її провокує: генетика чи виховання.

Генетика

Експерти поки не дали однозначної відповіді. Існує дослідження вчених зі США, яке підтверджує, що генетика у жорстокій поведінці вирішує не мало. Про це розповіло видання "Мой ребенок".

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Виявлено "ген жорстокості", який провокує аномальне функціонування головного мозку. Це викликає агресивну поведінку і навіть призводить до кримінальних дій.

Інші вчені нагадують, що агресія закладена в нас природою. Саме вона дозволила нам вижити.

Виховання

Все ж більшість експертів покладають провину за жорстокість дитини на її виховання.

Проте потрібно розрізняти 2 види жорстокості:

Фрагментарна може з'являтися несподівано. Дитина намагається визначити для себе межі дозволеного.

Стійка – жорстокість з усвідомленим застосуванням може бути пов'язана з особливостями особистості дитини. Може бути обрана як спосіб подолання труднощів, як реалізація страху або прояв стресу.

Варто зазначити, що дитяча жорстокість може формуватися не тільки через батьківське виховання. Вирощувати її можуть навчальні заклади, середовище друзів, знайомих.



Дитяча жорстокість через виховання / Фото Verywell Family​

Що саме здатне дозволити "гену жорсткості" проявитися:

Словесні приниження дитини, грубість, хамство.

Тілесні покарання.

Закріплення жорсткості дитини батьками – прояв агресії у відповідь.

Фільми, мультфільми, комп'ютерні ігри, які закріплюють жорстокість або силу як норму подолання перешкод.

Приклад важливих для дитини друзів, які розв'язують питання агресивно.

Приклад батьків знімати стрес агресією.

Невміння батьків дотримуватися особистого простору людини, співчувати, пробачати й відсутність виховання цього в дітях. До речі, дошкільнята не володіють такими вміннями через особливості розвитку цього віку, зате легко вбирають будь-які форми поведінки навколишніх.

Небажання або нездатність батьків привчити дитину, що у світі буває не все так, як хочеться, не завжди можна отримати бажане, існують правила.

Поведінка батьків в цілому.

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Якщо дитина проявляє жорсткість, важливе не покарання, а пошук причин такої поведінки. Наскільки б не була природно або генетично закладена жорстокість, дитячі психологи нагадують, що саме виховання є рішенням для її контролю. Чим раніше це поведінка буде скориговано, тим краще.