Цифрові пристрої вже давно частина побуту людей. Проте надто міцні стосунки дитини та смартфона мають насторожувати батьків.

Дитячий психолог Ольга Колесник повідомила, що вона проти того, аби робити зі смартфона "заборонений плід". Про це повідомило українське видання Elle.

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Це не стосується ігор, де присутні насильство та жорстокість, що може бути небезпечним для психіки малюків. Адже дитина не може відрізнити віртуальний світ від реального, тому є ймовірність, що почне копіювати таку поведінку в житті.

Також психолог не рекомендувала використовувати смартфони як заохочення. Наприклад: "Ось з'їси кашу – отримаєш iPad". Або забороняти їх як покарання.

Взагалі головне в контакті дитини з комп'ютером – міра. Для дітей до 7 років – не більше 20 хвилин двічі на день, а потім їх потрібно хитро чимось відвернути.

Фрази "У тебе є пів години" або "Через 20 хвилин вимикаємо комп'ютер" будуть зрозумілі тільки дітям старшого віку. Малюкам краще запропонувати альтернативне заняття. Наприклад, прогулянку на дитячому майданчику,

– розповіла психолог Ольга Колесник.

Альтернативні заняття

Краща заміна комп'ютера – мама, тато, бабуся, няня та інші люди з близького оточення, які здатні проявити щодо дитини емпатію і з якими цікаво.

Якщо комп'ютерні ігри правильні, то можуть сприяти інтелектуальному розвитку. Наприклад, удосконалювати когнітивні навички. Проте емоційно ми розвиваємося тільки в процесі живого спілкування, адже ще не з'явився робот, який дарує любов.

Більшість вчених вважають, що смартфони, якщо спілкуватися з ними розумно, швидше корисні, ніж шкідливі. Інтерактивні ігри та навчальні програми допомагають розвинути швидке, дробове, креативне мислення – без якого в сучасному світі нікуди.

Приклад дитячої залежності

Залежність від смартфонів – це хвороба кожної другої людини у світі. Проте особливо страшно стає, коли справа стосується дітей. В лондонській клініці Capio Nightingale Hospital вже 6 років працює реабілітаційний центр для підлітків, які страждають залежністю від смартфонів, з'явилася маленька пацієнтка.

У лікарняній палаті опинилася 4-річна дівчинка, яка відмовляється розлучатися з планшетом. Виявилося, що рік тому батьки подарували його доньці, аби "нейтралізувати" надто активну дитину.

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Курс реабілітації займе 28 днів та коштуватиме родині 25 тисяч доларів. За словами лікаря Річарда Грехама, ситуація не така вже й рідкісна. Число маленьких пацієнтів, які страждають від смартфонів росте з кожним днем.