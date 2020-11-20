Професійний фотограф Адам Опріс, який спеціалізується на підводних фотосесіях дітей, закоханих, вагітних, показав нові яскраві кадри. Свій проєкт він присвятив дитячим пустощам.

Адам Опріс намагався завдяки своїм кадрам показати наскільки яскравий світ під водою. Про це можна дізнатися на його сторінці у фейсбук.

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"Коли я був дитиною, то насолоджувався тим казковим та невидимим світом, який існує під водою", – розповів Адам Опріс.

Мені дуже подобається знімати дітей, тому що це по-справжньому захопливий досвід. Я допомагаю їм запам'ятати ці дивовижні грайливі моменти,

– зазначив фотограф Опріс.

Він додав, що підводна фотографія – це дуже красиво, але коли мова заходить про дітей, це справжнє диво.

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Дивіться креативні фото від Адама Опріса: