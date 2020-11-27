Часто похід з дітьми у магазин завершується стресом для батьків. Адже малюк не може спокійно пройти повз стелаж з іграшками та вимагає неодмінно щось для нього придбати.

Така ситуація – звична для багатьох родин. Як правильно відмовити дитині у покупці та чи варто взагалі це робити – про це пише 4 MAMAS.

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Говоріть з дитиною про покупки заздалегідь

Важливо, аби дитина розуміла, що ваша любов та увага не проявляється лише у великій кількості іграшок. До того ж, якщо їх забагато – це розсіюватиме увагу малюка.

Переважно діти просять про щось не тому, що справді цього потребують. А через те, що звикли до частих покупок або через підсвідому образу. Мовляв, ви купуєте щось для всієї родини, а не для них особисто.



Дитина може мимовільно образитися, якщо покупка призначена не для неї / Фото Unsplash

Коли ви відправляєтеся за покупками, проговоріть з дитиною, що саме плануєте придбати та головне – для чого. Аби дитина не відчувала себе обділеною, домовтеся, що купите щось корисне лише для неї – наприклад, фрукти.

Запропонуйте корисну альтернативу

Домовитися, детально розповівши про плани на похід у магазин, вийде не зі всіма дітьми. Тож, якщо це не спрацювало, а малюк, побачивши прилавок, продовжує вимагати купити щось, варто вдатися до інших кроків.

Спочатку спробуйте пояснити дитині, що така іграшка у нього вже є, тож ще одна – буде зайвою. Знову ж таки, можете запропонувати альтернативний варіант – книгу, розвиваючу гру або похід у розважальний центр.



Книга – корисна альтернатива черговій іграшці / Фото Unsplash

Також можете домовитися, що неодмінно придбаєте бажане, проте згодом – з нагоди найближчого свята. Інколи батьки пропонують дитині продати свої старі іграшки, а на вторговані гроші придбати нову. Переважно це спрацьовує.

Як говорити про покупки з дошкільнятами

Аби дитина вас зрозуміла, потрібно спілкуватися доступною для неї мовою. Пояснюйте все як є, але простими словами. Наприклад, обговоріть ціну покупки та зауважте, що у вашому гаманці зараз стільки немає.

Або запропонуйте малюку вирішити: чи варто придбати бажану для неї річ, але натомість залишити без обіду вашого домашнього улюбленця. Нехай дитина проаналізує наслідки – це допоможе їй знайти правильне рішення.

Як домовлятися зі школярами

Зі школярами говорити про покупки простіше. Ви можете чітко пояснити, що наразі не маєте зайвих грошей на певну річ. Якщо у дитини є власні заощадження, запропонуйте використати їх – так вона зрозуміє, чи справді їй потрібна ця річ.

Важливо! Відмова дитині у покупці не має стати для вас звичкою. Прислухайтеся до бажань малюків – інколи те, про що вони просять, може бути справді корисним.



Головне – не привчати дитину до того, що завжди будете задовольняти усі її примхи. Це допоможе виховати дисципліновану людину, яка вміє контролювати свої бажання.